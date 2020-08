Temptation Island, arriva l’annuncio a sorpresa dell’amatissima ex coppia: “È una femmina!”, il video emoziona i fan.

Di coppie, in questi anni, ne sono passate davvero tante a Temptation Island, ma solo poche sono riuscite a restare nel cuore dei fan. È il caso di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo, protagonisti della seconda edizione del reality di Canale 5. Un percorso fatto di alti e bassi, quello della coppia, nel famoso villaggio della Sardegna: i due avevano anche deciso di lasciare il programma separati. Dopo qualche giorno, però, a sorpresa furono protagonisti di un nuovo falò, durante il quale il loro amore ha vinto su tutto. Oggi, i due napoletani sono più felici che mai: si sono sposati nel 2016, hanno due splendidi bambini, Beatrice ed Enena, e...sono in attesa del terzo! Una gravidanza non programmata, ma che ha riempito di gioia la coppia. Che, proprio qualche ora fa, ha rivelato per la prima volta il sesso del loro terzo bebé: sarà una femminuccia! Il video apparso sui social è emozionante! Guardiamolo insieme.

Temptation Island, l’annuncio dell’amatissima ex coppia: “È una femmina!”, Alessandra e Emanuele in attesa del terzo figlio

“Siamo pronti a diventare una big family! Ti aspettiamo piccola cucciola!“. È con queste parole che inizia la didascalia dell’ultimo post pubblicato da Alessandra De Angelis su Instagram. Un video da brividi, durante il quale l’ex protagonista di Temptation Island scopre insieme al marito Emanuele D’Avanzo il sesso del loro terzo figlio: “It’s a girl!”. Fiocco rosa per la coppia che ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island e che, nonostante il passare degli anni, è rimasta nel cuore dei telespettatori. Circondati da amici e parenti, in una location da sogno, Alessandra ed Emanuele hanno avuto la lieta notizia durante la festa di compleanno del loro secondogenito, Enea. (Clicca qui per vedere il video). Il post è stato letteralmente invaso dai commenti dei fan: una valanga di cuoricini, auguri e messaggi di affetto per i napoletani.

E non possiamo che unirci a questa ondata di amore e mandare i nostri migliori auguri ai futuri genitori per la loro terza meraviglia in arrivo! Auguri di cuore ad Alessandra ed Emanuele!

Temptation Island pronto a tornare

Amanti di Temptation Island, ottime notizie per voi! Un’emozionante edizione del reality dei sentimenti si è appena conclusa, ma nuove coppie e nuovi falò sono già pronti ad attendervi. Il 19 settembre, infatti, partirà una nuova edizione di Temptation Island, che sarà ‘nip’, condotta da Alessia Marcuzzi! Noi non vediamo l’ora, e voi?