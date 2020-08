Uomini e Donne, chi è l’aspirante tronista Gianluca De Matteis: età, lavoro e la grande passione che caratterizza la sua vita, ecco la sua presentazione.

Uomini e Donne ripartirà a settembre, ma i casting per i nuovi tronisti sono giò aperti e questa volta, a quanto pare, coinvolgeranno anche il pubblico da casa, che è chiamato a esprimere la propria preferenza tra 3 aspiranti tronisti, i cui video di presentazione sono stati pubblicati poco fa su Witty Tv. Si tratta di Davide Donadei, Davide Blanda e Gianluca De Matteis. Nessuno dei tre ha mai partecipato prima al programma e a quanto pare solo due di loro riusciranno a sedere sul trono del dating show. Chi sceglierà il pubblico? In attesa che vengano decretati i nomi ufficiali dei due futuri tronisti, proviamo a conoscere meglio il romano Gianluca De Matteis, che si è raccontato davanti alle telecamere della redazione, svelando il suo lavoro e le sue passioni, tra le quali ce n’è una per lui davvero importante: ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, chi è l’aspirante tronista Gianluca De Matteis: età, lavoro e la sua più grande passione

Gianluca De Matteis ha 30 anni e nella vita fa il fisioterapista. Moro, occhi scuri e capelli ricci, l’aspirante tronista di Uomini e Donne ha fascino da vendere e un sorriso che ammalia. Riusciranno queste sue caratteristiche a convincere il pubblico da casa? Le possibilità ci sono, anche perché Gianluca nel suo provino di presentazione ha mostrato anche di essere una persona interessante dal punto di vista caratteriale. Le sue passioni sono davvero tante e molte di queste girano intorno allo sport. Gianluca, infatti, ha giocato a calcio per molti anni, ma pratica anche il surf. Inoltre ama recitare e soprattutto andare in moto. Questa, infatti, è la sua passione più importante, quella che caratterizza la sua vita più delle altre. “Vengo ora da un week end a Campo Imperatore, in cui abbiamo percorso 500 km spalmati in due giorni”, ha raccontato nel suo video, svelando anche che per lui andare in moto ha un sapore davvero speciale e intenso e gli dà la possibilità anche di riflettere e ragionare su se stesso. Viaggiare, dunque, è una delle priorità di Gianluca, che nella vita ha avuto la possibilità di girare molto e imparare tanto: “Ho imparato a sorridere nelle difficoltà proprio perché ho visto tante realtà anche molto povere, dove non si perde mai il sorriso”.

Gianluca e l’amore: il rapporto con la gelosia

Nel raccontarsi davanti alle telecamere di Uomini e Donne, Gianluca ha svelato che in amore non è affatto geloso, anzi la gelosia e la mancanza di fiducia sono le cose che gli danno maggiormente fastidio: “In passato ho interrotto relazioni con ragazze che erano troppo gelose”. L’aspirante tronista ha detto che per lui il rispetto è la cosa più importante e che è la base di qualsiasi rapporto per lui. Per quanto riguarda quello che cerca in una donna, il fisioterapista ha dichiarato che gli piacciono le ragazze semplici, ma femminili, e soprattutto capaci di divertirsi con poco.

Riuscirà a trovare la donna che cerca negli studi di Uomini e Donne? Non ci resta che aspettare e scoprire insieme cosa accadrà!