Una novità assoluta, quella lanciata oggi sui canali social di Uomini e Donne! Sul profilo della trasmissione sono stati presentati i tre aspiranti tronisti della nuova stagione: a scegliere chi potrà sedersi sul trono sarà proprio il pubblico, esprimendo la propria preferenza attraverso i social. Si chiamano Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda, ed è di quest’ultimo che vi vogliamo parlare. 27 anni, di Novara, Davide è operaio in un’azienda alimentari e vive con i suoi genitori e i suoi due fratelli. Nel video di presentazione pubblicato su Witty, il ragazzo spiega di aver voler partecipare a Uomini e Donne perché spera di trovare una persona a cui dare stimoli e da cui riceverne. Scopriamo di più sul bel novarese!

Uomini e Donne, chi è l’aspirante tronista Davide Blanda: riuscirà a salire sul trono?

Davide Blanda è uno dei tre candidati al trono della nuova stagione di Uomini e Donne. A decidere chi sarò scelto saranno proprio i telespettatori, attraverso un meccanismo di votazione sul sito di Witty. Il 27 enne spiega di non trovare la donna giusta nella sua città poiché si conoscono un po’ tutti ed è pronto a mettersi in gioco nella famosa trasmissione di Maria De Filippi. Nel video di presentazione, spunta una particolare passione di Davide: quella per i ‘balletti’ di Tik Tok, nei quali si esibisce in compagnia del fratello: “Esce fuori quello che esce, ma basta divertirsi!”, commenta l’aspirante tronista. Che rivela di avere avuto una sola storia importante nella sua vita, quando era solo diciannovenne. In seguito, ha vissuto altre relazioni, ma non è riuscito a trovare grandi affinità mentali. Ed è proprio quello che cera Davide: “Cerco una ragazza con cui confrontarmi, anche una donna, non rifiuterei una donna più grande”. Ma quali sono le caratteristiche della donna ideale di Davide? “La mia ultima ragazza era bionda, abbastanza magra, bassa…Non son stato lì a guardare quello…”. Dal suo canto, Davide si descrive come un ragazzo un po’ ‘diverso’ da quelli che ci sono in giro: “Non ho tatuaggi, inizialmente non si può capire il mio carattere, dall’altra parte ci può essere più curiosità”

Da Uomini e Donne, Davide si aspetta un percorso intenso, e di trovare persone che abbiano la voglia di costruire qualcosa di importante. Davide promette di lasciarsi corteggiare, ma di corteggiare a sua volta, nonostante sarà sul trono! Insomma, ci sono tutti i presupposti per un percorso sul trono davvero scoppiettante. Riuscirà Davide a diventare il nuovo tronista?