Uomini e Donne, quando inizia la nuova stagione: spunta la data esatta in cui rivedremo in onda il programma di Maria De Filippi.

L’estate è la stagione più bella dell’anno, ma ammettetelo: quanto vi mancano i vostri programmi preferiti? E, tra tutti, il più atteso è sempre Uomini e Donne. L’amatissima trasmissione di Maria De Filippi è un vero e proprio appuntamento fisso per i telespettatori, che ogni giorno seguono le avventure del Trono Classico e Over con passione. Da inizio giugno, però, la trasmissione è in vacanza e ha lasciato il posto a Daydreamer, la soap opera turca con Can Yaman. Ma in tanti ora si chiedono: quando tornerà in onda Uomini e Donne con la nuova stagione? Ebbene, la sempre informata pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” ha annunciato quella che potrebbe essere la data della prima puntata. Pronti a scoprirlo?

Uomini e Donne, quando inizia la nuova stagione: spunta la data esatta della prima puntata

Agosto è ormai nel vivo, ma gli amanti della tv non vedono l’ora che arrivi Settembre. Si, perché è proprio quello il mese in cui ripartiranno i principali programmi tv. Compreso Uomini e Donne, che è da anni una delle trasmissioni più amate della nostra tv. Maria De Filippi e company sono pronti a preparare una nuova scoppiettante edizione del programma dedicato alle coppie. Proprio qualche ora fa, il primo colpo di scena: il video di presentazione dei nuovi tre aspiranti tronisti! In attesa di scoprire chi saranno i protagonisti dei nuovi troni, tutti si chiedono: quando inizierà esattamente Uomini e Donne? Ebbene, c’è una data. A svelarla è stata la pagina Insagram dedicata al programma, Uominiedonneclassicoeover. Ecco cosa ha spifferato ai suoi followers:

Proprio così, la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne dovrebbe andare in onda lunedì 14 settembre! Un giorno super atteso per i fan del programma, che non vedono l’ora di emozionarsi con nuove storie d’amore da vivere. In attesa di conferme e notizia ufficiali, a voi chi piacerebbe vedere sul trono rosso più famoso della tv?

Temptation Island torna a settembre

Oltre a Uomini e Donne, a settembre ci sarà anche una nuova edizione di Temptation Island, un’edizione con sole coppie ‘nip’! La data d’inizio sarà quella del 9 settembre, salvo cambi di programma dell’ultima ora. A condurre ci sarà Alessia Marcuzzi. Pronti per nuovi falò e nuove intriganti storie?