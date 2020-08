Ricordate Adriana Volpe da piccolissima? Ecco com’era ‘ieri’ e com’è ‘oggi’ la famosissima conduttrice televisiva ed ex gieffina!

Adriana Volpe è uno dei volti noti della televisione italiana ma non solo: negli ultimi mesi è rimbalzata particolarmente al centro del gossip italiano non solo per la partecipazione al Grande Fratello VIP, interrotta improvvisamente a causa di un grave problema familiare, ma anche per la lite con Giancarlo Magalli. La conduttrice è al timone di un programma su TV8 che non sta riscuotendo un esagerato successo: Magalli, suo ex collega, commentò i dati auditel con un’emoticon che invitava a restare in silenzio. La frecciatina fece imbestialire Adriana Volpe che non perse tempo e durante il suo programma rispose a tono alla provocazione. La conduttrice ha iniziato la sua carriera alla Rai in qualità di valletta in ‘Scommettiamo che…?’: da lì è stato un percorso in salita. Ma voi sapete com’è cambiata nel tempo? Com’era prima e com’è oggi? Vi mostriamo qualche foto…

Adriana Volpe, ieri ed oggi: com’è cambiata nel tempo la conduttrice televisiva

L’abbiamo vista nella casa più spiata di Cinecittà nell’ultima edizione della versione VIP: al Grande Fratello Adriana Volpe è stata una delle protagoniste indiscusse. Bella, educata e sempre elegante, la conduttrice ha fatto conoscere sé a 360 gradi. Voi sapete com’era ‘prima’? Guardatela qui, su Rai Uno, in un programma al fianco di Fabrizio Frizzi: la ripresa è davvero di tanto tempo fa. Risale a ‘Scommettiamo che…?’ nel 1996 dove la Volpe partecipava in qualità di valletta.

Notate molte differenze? Beh, noi no! Oltre al colore dei capelli diverso (oggi è bionda) il viso non è cambiato affatto. Sembra che il tempo non sia mai passato per la meravigliosa conduttrice televisiva. Guardatela oggi, è uguale a prima!