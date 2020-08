La famosa attrice statunitense parla della sua lotta contro il cancro: la confessione sui social fa commuovere, ecco cosa ha scritto.

La ricordiamo come Brenda, uno dei principali personaggi di Beverly Hills 90210. Oggi Shannen Doherty ha 49 anni e negli ultimi anni ha combattuto contro un terribile male, il cancro. L’attrice statunitense ha aggiornato costantemente i suoi fan sui social sulle sue condizioni di salute e sempre sul web annunciò che il terribile male era andato via. “Fortunata, favorita dalla sorte e non c’è un solo giorno che io non ringrazi Dio per avermi donato la vita che ho. Quindi torno al lavoro con un ottimo spirito. Uno spirito di gratitudine e amore e profonda riconoscenza. C’è bellezza in ogni cosa“: fu un vero inno alla vita di Shannen e fu ripreso da tutti i giornali del mondo! Centomila reazioni al post, migliaia di commenti: l’attrice ha ricevuto un abbraccio virtuale da tutti i suoi milioni di fan. A distanza di tempo, su Instagram, qualche mese fa scrisse alcune parole riguardo il suo periodo ‘nero’, ringraziando i suoi cari amici e rivelando il suo umore. Ecco le parole dell’attrice americana.

La famosa attrice e la lotta contro il cancro: “A volte mi deprimo”

Con un post su Instagram ha raccontato il suo umore dopo aver combattuto contro il cancro e svela che grazie ai suoi cari amici la sua vita ora è salva. “Dopo un anno passato a combattere il cancro e lo stress, sono tornata a prendermi cura di me stessa, abbracciandomi ogni giorno” scrive l’attrice statunitense. Brenda di Beverly Hills 90210 racconta di sentirsi spesso depressa o semplicemente pigra, per via di ciò che le è accaduto. “Non sempre è facile. Ci sono giorni in cui sono depressa o semplicemente pigra. Ma vado avanti con l’aiuto delle mie amiche“. Shannen Doherty ha ringraziato la modella Anne Maria Kortright che “E’ stata implacabile nello spronarmi a fare escursioni e a cucinare in modo sano, per nutrire la mia anima e il mio stomaco“. Ha poi ringraziato Kira Stokes che “Ieri mi ha preso a calci nel sedere. E’ stata una settimana decisamente produttiva“. Le due sue amiche l’hanno aiutata a reagire, le hanno insegnato a cucinare pasti salutari e l’hanno spronata a fare attività fisica. “Mi sento meglio conclude“, “La mia pelle è viva e lo sono anche io”. Il post è davvero commovente.