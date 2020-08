Belen Rodriguez entra in piscina: costume minuscolo e lato B mozzafiato, Instagram in delirio per il video imperdibile che la showgirl ha appena pubblicato.

Belen Rodriguez è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, c’è poco da aggiungere. La conduttrice e showgirl argentina è amatissima dal pubblico per la sua simpatia e genuinità, ma anche per il suo ‘fascino latino’ e il suo corpo mozzafiato. Sempre molto presente e attiva sui social, Belen ha un profilo Instagram che conta oltre 9 milioni e mezzo di followers, tutti pazzi per la sua bellezza. Del resto, è davvero impossibile non rimanere incantati davanti agli scatti mozzafiato che la conduttrice pubblica spesso e volentieri. Foto in cui mette in evidenza le sue forme esplosive e tutta la sua sensualità. Anche la vita privata di Belen è costantemente sotto i riflettori, soprattutto da quando si è separata nuovamente dal marito Stefano De Martino ed è stata paparazzata in compagnia dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, col quale però sembra aver avuto niente più di un flirt. Ora la conduttrice è in vacanza a Ibiza e poco fa ha pubblicato alcune storie imperdibili, in cui entra in piscina con un costume minuscolo e mostra il suo lato B mozzafiato. Siete pronti a rimanere a bocca aperta?

Belen Rodriguez entra in piscina con un costume minuscolo: lato B mozzafiato, ecco il video imperdibile

Belen Rodriguez sa sempre come far girare la testa ai suoi tantissimi fan. La conduttrice pubblica su Instagram foto e video davvero mozzafiato, in cui mostra tutta la sua bellezza e la sua sensualità, che è senza dubbio una delle sue armi migliori. Nella serie di video che ha condiviso poco fa nelle sue storie Instagram, Belen è nella piscina della sua splendida villa a Ibiza ed entra in acqua lentamente, accompagnata da un sottofondo musicale, muovendosi in maniera sinuosa, come solo lei sa fare. Ripresa di spalle, la showgirl mostra in primo piano il suo lato B mozzafiato, che a stento viene coperto dal costume minuscolo che indossa. Belen è davvero splendida nel suo bikini ed è impossibile non rimanere a bocca aperta davanti a tanta bellezza.

Il video della Rodriguez è imperdibile e mostra ancora una volta il fisico perfetto e super seducente della conduttrice, che si conferma una delle donne più belle e desiderate della tv.