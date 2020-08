Proprio pochissime ore fa, Belen Rodriguez ha compiuto un gesto su Instagram che non è assolutamente passato inosservato: è una frecciatina?

Su Instagram, lo sappiamo, Belen Rodriguez è una vera e propria celebrità. Con un profilo social molto seguito ed, ovviamente, molto attivo, la showgirl argentina non perde mai occasione di poter aggiornare ed interagire con i suoi adorati sostenitori. Non soltanto, infatti, è solita condividere incredibili scatti fotografici, ma anche tutto ciò che fa durante le sue giornate. Qualche ora fa, ad esempio, ha voluto condividere diverse Instagram Stories mentre, nel salotto della sua immensa casa, la modella si è ripresa al pianoforte intenta a cantare e a suonare. Si, avete ragione: non è assolutamente la prima volta che la giovane Rodriguez mostra a tutti le sue doti canore. Tuttavia, ciò che non può assolutamente è il clamorosa gesto che, nel mentre della sua esibizione, Belen compie. A cosa ci riferiamo? Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez, il gesto Instagram non sfugge affatto: è una frecciatina?

Prima ancora di partire nuovamente per Ibiza, Belen Rodriguez si è concessa una rilassante serata, in compagnia dei suoi amici di sempre, presso la sua abitazione milanese. È proprio per questo motivo che, in alcune delle sue recenti Instagram Stories, la showgirl si è ripresa mentre suona al pianoforte ed intona la canzone di Gianluca Grignani ‘La mia storia tra le dita’. La sua voce, come già sappiamo, è davvero deliziosa. Tuttavia, ciò che non passa assolutamente inosservato è un clamorosa gesto che Belen, mentre canta, compie consapevolmente. È bene sottolineare questo avverbio: consapevolmente. Ebbene si. Perché Belen è pienamente consapevole di quello che sta andando a fare. Ecco, ma di che cosa parliamo? Nulla di ‘grave’, sia chiaro. Piuttosto, mentre la Rodriguez intona la canzone del cantautore, ha voluto cambiare volutamente il testo della canzone. Tranquilli, vi mostreremo tutti i dettagli.

Ad un certo punto del singolo ‘La mia storia tra le dita’, la canzone di Gianluca Grignani dice: ‘Ricorda a volte un uomo va anche perdonato’. Ecco. È proprio dopo aver pronunciato queste esatte parole che Belen, diventata seria in viso, ha detto: ‘No’, proprio a voler dire che all’uomo non sempre può essere concesso il perdono. Un gesto, diciamoci la verità, che non è assolutamente passato inosservato. E che, a detta di molti, rappresenterebbe una chiara frecciatina a Stefano De Martino. Sarà davvero così? Ovviamente, non possiamo dirvi nulla di certo. Secondo voi, lo è?

La rivelazione di Maria De Filippi dopo anni

A distanza di otto anni dall’inizio della loro storia d’amore, Maria De Filippi ha fatto una rivelazione choc su Stefano, Belen ed Emma. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe sia stata la conduttrice di Amici ad avvertire la cantante salentina che il ballerino napoletano, suo fidanzato dell’epoca, si era perdutamente innamorato dell’argentina.

