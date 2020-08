Benedetta Parodi, il racconto da brividi su Instagram: “Come nei film, non mi era mai successo!”, ecco le parole della conduttrice nel dettaglio.

Benedetta Parodi è una conduttrice ed esperta di cucina davvero amatissima dal pubblico. La sua dolcezza e genuinità conquistano ogni volta il pubblico, che la segue con affetto in tv e sui social. Anche il suo profilo Instagram, infatti, è super cliccato e conta oltre 860mila followers. Ogni giorno Benedetta tiene aggiornati i suoi fan, pubblicando video del ‘buongiorno’ in cui racconta loro tutto quello che ha intenzione di fare nel corso della giornata e soprattutto cosa vuole cucinare, dispensando così anche tanti utilissimi consigli per i fornelli. Legatissima alla sua famiglia, la conduttrice pubblica spesso sul suo profilo immagini che riguardano la sua vita con il marito Fabio Caressa e i loro tre splendidi figli, con cui lei condivide tanti momenti bellissimi. Nelle stories di qualche ora fa, Benedetta ha invece raccontato un’esperienza da brividi che ha vissuto ieri sera: “Non mi era mai successo prima, è stato come nei film”, ha detto la Parodi. Siete curiosi di sapere cosa le è capitato? Beh, eccovi accontentati!

Benedetta Parodi, il racconto da brividi su Instagram: “Non mi era mai successo prima, è stato come nei film!”

Benedetta Parodi è solita condividere con i suoi followers praticamente tutto quello che accade nella sua vita quotidiana, dalle notizie di lavoro ai momenti familiari. La conduttrice dà sempre il ‘buongiorno’ su Instagram, facendo delle storie in cui racconta tutte le sue cose. Questa mattina la Parodi ha voluto condividere con i suoi seguaci una splendida sorpresa che ha ricevuto in occasione del suo compleanno, che è stato lo scorso 6 agosto. Ieri sera, in maniera del tutto inaspettata, Benedetta ha ricevuto infatti una fantastica festa a sorpresa, della quale ha svelato alcuni bellissimi dettagli nelle sue storie. La conduttrice ha raccontato che mentre tornava a casa con il marito dopo una lunga giornata di lavoro, ha provato a chiamare alcuni amici per invitarli a fare un brindisi da qualche parte, ma nessuno le rispondeva. Quando ha aperto la porta di casa, però, ha trovato tutti lì, pronti a festeggiarla con tanto di candeline.

“E’ stato come nei film, non mi era mai successo prima”, ha raccontato Benedetta, “Ero emozionata, sorpresa, è stato il regalo più bello che potessi ricevere”, ha poi aggiunto, ringraziando ancora una volta tutti i suoi amici per l’affetto che le hanno dimostrato.