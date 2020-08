Sapete dove vive Carlo Conti? Il famoso conduttore televisivo abita in un attico di lusso a Firenze: non tutti sanno di cosa si tratta. Scopritelo qui!

E’ uno dei conduttori di punta della Rai: Carlo Conti è molto amato dal pubblico italiano. Ha presentato ben tre Festival di Sanremo ed è stato al timone di famosissimi programmi di punta della Rai come L’eredità. Ora è a capo di Top Dieci, uno show dedicato alle classifiche di tutti i tempi. Molto attivo sul suo canale Instagram, si diverte a pubblicare post con i suoi amici, i suoi interessi ed i suoi impegni lavorativi. Estremamente riservato riguardo la sua vita privata, Carlo Conti nel 2012 ha sposato Francesca Vaccaro, costumista e nel 2014 è nato il loro figlio, Matteo: sapete dove vive la famiglia Conti? Non tutti sanno che la sua casa è un attico di lusso in una torre: vi sveliamo tutto!

Carlo Conti, sapete dove vive? L’attico di lusso a Firenze è sorprendente

Carlo Conti vive a Firenze ma non in un palazzo qualunque: il famosissimo conduttore abita con la sua famiglia in un attico situato nella Torre de’ Ramaglianti, a pochi metri da Palazzo Vecchio. Sul web si legge che il famoso volto della Rai ha acquistato il lussuoso appartamento nel 2009 al prezzo di 904 mila euro! La cifra è certamente di un certo livello ma stiamo parlando di una torre medievale! Non è magnifico? Il Corriere della Sera, edizione fiorentina, nel lontano 2010 scriveva ‘Una torre per la star della Tv’: il conduttore acquistò quello che prima era lo studio di un celebre architetto, Giovanni Michelucci. L’edificio venne restaurato e durante i lavori vennero aperti collegamenti con un’altra torre per dare la possibilità di creare stanza più grandi. Un vero sogno no? Ecco una fotografia dall’esterno: