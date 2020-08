Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in profonda crisi? I due rompono finalmente il silenzio su Instagram, ecco tutta la verità, ora è davvero ufficiale.

In questi ultimi giorni si sono rincorse insistentemente le voci di una profonda e improvvisa crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due sono insieme da poco meno di 3 anni, ovvero da quando hanno condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip. Proprio nella casa più spiata d’Italia i due ragazzi si sono conosciuti e innamorati, facendo appassionare milioni di persone alla loro storia. Dopo l’avventura nel reality di Canale 5, non si sono mai più lasciati e hanno sempre mostrato sui social diversi momenti della loro vita insieme. Un amore davvero bellissimo il loro, fatto di dolcezza e passione, culminato poi nella convivenza a Milano. Cecilia e Ignazio fanno di tutto per stare insieme il più possibile, separandosi sempre e solo per brevissimi periodi. Ultimamente però, sono apparsi sempre meno in compagnia l’uno dell’altra. Nessuna foto né storia Instagram di coppia, nessuna dedica reciproca. E’ stato dunque inevitabile per i loro fan pensare a una crisi o comunque a un momento difficile. Ora, finalmente la coppia ha rotto il silenzio su Instagram: ecco come stanno le cose tra i due, ora è ufficiale.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi? Ecco la verità, la coppia rompe il silenzio su Instagram

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto preoccupare i loro tantissimi fan negli ultimi giorni, perché sono apparsi sempre meno insieme. La loro ultima foto di coppia risale a circa due settimane fa e anche nelle stories i due non si sono fatti più vedere insieme, né si sono nominati a vicenda. Tutti indizi, questi, che hanno fatto subito partire le voci su una loro presunta crisi. La verità, però, fortunatamente per tutti quelli che li amano, sembra essere tutt’altra. Ignazio poco fa ha pubblicato una foto scaccia-crisi sul suo profilo Instagram, uno scatto in cui lui e Cecilia sono felici e sorridenti in macchina insieme. In questo modo, dunque, la coppia ha rotto definitivamente il silenzio dei giorni scorsi, mettendo a tacere le voci sulla presunta crisi.

Nello scatto, Cecilia e Ignazio sono in macchina e appaiono molto sereni. Saranno felicissimi i loro tantissimi fan, che possono tornare a dormire sonni tranquilli, sapendoli di nuovo insieme e soprattutto più uniti che mai.