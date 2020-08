Diletta Leotta ha pubblicato una stories su Instagram molto ‘bollente’: la giornalista e conduttrice manda in visibilio i fan con il costume bagnato

Diletta Leotta è una delle giornaliste e conduttrici televisive più affascinanti della televisione italiana. La sua carriera inizia a Sky, dove conduce il programma dedicato alla serie cadetta. Successivamente, la Leotta si trasferisce a Dazn, nuovo servizio a pagamento di video streaming online, conducendo il programma sul campionato italiano. Quest’anno, inoltre, la Leotta è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della settantesima edizione del Festival di Sanremo. La giornalista e conduttrice televisiva ha figurato in alcune serate, impreziosendo il teatro Ariston di Sanremo. Una donna straordinariamente brava e straordinariamente bella. Da un paio di anni, la Leotta è diventata simbolo di bellezza per molte donne, nonché sogno proibito di molti uomini italiani.

Diletta Leotta esce dall’acqua: costume bagnato e stories bollente

La Leotta è una delle giornaliste italiane e conduttrici televisive più seguita sui social network. La donna, solo su Instagram, è seguita da quasi sette milioni di followers, traguardo che potrà festeggiare a breve. Un numero molto importante, che la distacca dalle altre colleghe. Le sue foto sono sempre piene di like, soprattutto quelle in cui mette in mostra le sue curve spettacolari. Le sue stories, inoltre, sono seguitissime. Proprio oggi, la Leotta ha pubblicato una storia sul popolare social network che ha fatto girare la testa ai suoi seguaci. La giornalista e conduttrice televisiva, che in questi giorni si sta godendo le vacanze estive, ha pubblicato un video in cui esce dall’acqua e il costume bagnato ha mandato in visibilio i suoi fan. La Leotta dimostra di essere sempre in forma e le sue curve sono da capogiro. La storia avrà sicuramente fatto il giro dei social e siamo sicuri che diventerà virale in poco tempo.

La conduttrice di Dazn si sta godendo il meritato relax insieme agli amici, ma senza Daniele Scardina. Tra i due pare ci sia un po’ di maretta, ma, secondo alcune indiscrezioni, negli ultimi giorni pare ci sia stato un riavvicinamento. Al momento, dunque, non sappiamo se il cuore della Leotta sia libero oppure sia ancora impegnato. La conduttrice televisiva ha deciso di godersi le vacanze da sola, lontana dal suo Toretto. Vedremo al ritorno delle vacanze se la giornalista deciderà di continuare la sua storia d’amore con il pugile oppure voltare definitivamente pagina. I fan ovviamente sperano che il cuore della Leotta torni libero, perchè si sa che la speranza è l’ultima a morire.