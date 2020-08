Emma Marrone stesa a bordo piscina: il costume è aderente, scollatura in primo piano a fan in delirio per lo scatto da urlo della cantante su Instagram.

Emma Marrone è una delle cantanti più amate dal pubblico. Da quando ha vinto Amici nel 2010, la sua carriera è stata in continua ascesa e negli anni la Marrone è diventata un’artista affermata e apprezzata. Il trionfo al Festival di Sanremo nel 2012 con il brano ‘Non è l’Inferno’ è stato solo uno dei tantissimi successi di Emma, che continua a regalare emozioni al suo pubblico. A settembre la vedremo anche nell’inedito ruolo di giudice di X Factor, accanto ad altri artisti di grande calibro, come Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton. Insomma, è un periodo davvero felice per Emma, che mesi fa ha dovuto affrontare un delicato problema di salute. Ora, però, il peggio è ormai alle spalle e la cantante è pronta ad affrontare le prossime avventure. Nel frattempo, però, si sta godendo un po’ di meritato relax in vacanza e poco fa ha condiviso sul suo profilo Instagram un post che ha mandato in delirio i suoi followers. Il motivo? Semplice, Emma indossa uno splendido costume aderente e mostra in primo piano una scollatura da urlo: scopriamo insieme lo scatto che ha pubblicato!

Emma Marrone stesa a bordo piscina: costume aderente e super scollatura in primo piano, ecco lo scatto da urlo

Emma Marrone è sempre molto presenta e attiva su Instagram e tiene costantemente aggiornati i suoi oltre 4 milioni e mezzo di followers. La cantante, infatti, pubblica continuamente foto e video che riguardano il suo lavoro e la sua vita quotidiana, mostrando ai fan la sua famiglia e i suoi amici. Poco fa ha condiviso un nuovo post, con cui ha letteralmente mandato in delirio i suoi fan. Il motivo è semplice. Nella foto che ha appena pubblicato, Emma si trova stesa a bordo piscina e indossa un costume nero molto aderente, che mette in risalto la sua figura. Il costume ha anche una super scollatura, che nello scatto è in primo piano. “Dire tutto bene è riduttivo. Gratitudine infinita per un sacco di cose”, scrive la cantante nella didascalia, mostrandosi dunque particolarmente felice e serena.

Il post ha letteralmente scatenato i like e i commenti dei fan di Emma, che sono rimasti incantati dalla sua bellezza e l’hanno riempita di complimenti. Del resto, come dar loro torto?