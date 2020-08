Gabriel Garko sarà un concorrente del Grande Fratello Vip? E’ lui a svelare tutto su Instagram, ora è davvero ufficiale, ecco la verità.

Mancano ancora diverse settimane all’inizio della nuova, attesissima, stagione del Grande Fratello Vip. Dopo l’enorme successo della quarta edizione, il reality condotto da Alfonso Signorini ripartirà a settembre, molto probabilmente il giorno 14, per regalare nuove emozioni al pubblico. Il toto-nomi sui papabili concorrenti è già partito e sono tanti i personaggi che sembrano essere pronti a varcare la famosissima porta rossa. Già da mesi si parla di Elisabetta Gregoraci, ma anche di Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Claudia Galanti, Francesca Brambilla e tanti altri. Non sono mancati rumors anche sulla possibilità di vedere nella casa l’amatissimo Can Yaman, sex symbol del momento. Nelle ultime ore, però, ha cominciato a girare anche il nome di un altro famoso attore, anche lui affascinante e bellissimo. Stiamo parlando di Gabriel Garko, la cui possibile partecipazione al Grande Fratello Vip sta facendo già sognare le donne italiane, e non solo. Poco fa l’attore ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram, svelando la verità su questa vicenda: ecco le sue parole.

Gabriel Garko sarà un concorrente del Grande Fratello Vip? Ora è ufficiale, è stato lui a svelarlo su Instagram

Gabriel Garko sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini nella passata edizione ci ha abituati a personaggi di grande calibro, perciò il pubblico si aspetta anche stavolta nomi importanti. E siamo certi che il conduttore non deluderà i tantissimi fan del programma. Come lui stesso ha dichiarato alcune settimane fa, a settembre nella casa entreranno personaggi forti, alcuni dei quali inaspettati. Ma tra questi ci sarà anche Gabriel Garko? La risposta, purtroppo, è no. L’attore, poco fa, ha pubblicato un post estremamente chiaro su Instagram, nel quale ha smentito categoricamente la sua partecipazione al reality di Canale 5. “Non ho capito bene cosa sia successo”, ha scritto, “ma scrivo queste righe per smentire la mia partecipazione al Grande Fratello Vip”. Poche parole, ma estremamente chiare e senza filtri.

Il bel protagonista de ‘L’onore e il rispetto’ e di tantissimi altri film e serie tv di successo, non entrerà, dunque, nella casa più spiata d’Italia. Non ci resta, allora, che attendere nuovi aggiornamenti sui concorrenti ufficiali scelti da Signorini, che sicuramente regalerà al pubblico grandissime sorprese.