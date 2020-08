Proprio pochissime ore fa, la coppia non ha potuto fare a meno di condividere con i loro sostenitori di essere diventati genitori per la seconda volta.

La nascita di un figlio, si sa, è un evento davvero speciale per ciascun coppia. E che, com’è giusto che sia, deve essere condiviso con il mondo intero. È il caso, ad esempio, di questa amatissima coppia. Che, a distanza di pochi istanti dalla nascita del loro bebé, non hanno potuto fare a meno di condividere questa notizia davvero splendida. Sono diventanti genitori per la seconda volta. Ed è per questo motivo che non hanno potuto fare a meno di condividere questa immensa gioia con tutti coloro che, ormai da diverso tempo, li sostengono, supportano e, soprattutto, li seguono costantemente. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vogliamo lasciarvi qualche piccolo indizio. Siete pronti? Partiamo subito: sono convolati a nozze più di due anni fa; sono genitori già di uno splendido maschietto; ed, infine, lui, ancora prima dell’attuale matrimonio, era diventato papà di un altro maschietto avuto da una relazione precedente con una storia conduttrice televisiva. Siete riusciti ad indovinare?

Sono diventati genitori per la seconda volta: immensa gioia per la coppia

Sono convolati a nozze il 2 Giugno del 2018. E, a distanza di più di due anni, sono diventati genitori per la seconda volta. Come dicevamo precedentemente, prima della nascita di questo secondo bebè, la coppia aveva giù uno splendido maschietto. Oggi, 8 Agosto 2020, invece, è nato il piccolo Andrea. A condividere immediatamente la notizia è stata la diretta interessata. Che, sul suo canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di pubblicare un tenero scatto familiare poche ore dopo la nascita del bebè. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Pocanzi, vi abbiamo lasciato qualche piccolo indizio, siete riuscite ad indovinare a chi facciamo riferimento? No? Tranquilli, ci pensiamo noi. Stiamo parlando di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, e di sua moglie Gaia Lucariello. Un’emozione davvero indescrivibile per la coppia. Che, dopo la nascita del loro primo figlio, consacra ancora di più l’amore con la bellissima Lucariello. ‘L’emozione non ha voce’, scrive Gaia a corredo di uno splendido scatto in compagnia del tecnico piacenti e del suo primo figlio.

Come dicevamo precedentemente, per Simone Inzaghi, a differenza di Gaia, non è il secondo figlio, bensì il terzo. Dalla precedente relazione con Alessia Marcuzzi, infatti, l’allenatore della Lazio ha avuto il primo figlio, Tommaso. Insomma, è proprio il caso di dirlo: con la nascita di Andrea, il buon Inzaghi ha fatto un vero e proprio triplete. Tantissimi auguri alla coppia.

