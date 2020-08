Gerry Scotti svela il motivo per il quale finì il suo primo matrimonio con l’ex moglie Patrizia Grosso: ecco cosa ha rivelato il conduttore a Vanity Fair.

Si tratta di uno dei conduttori più amati della televisione italiana: ‘Zio Gerry’ è nato a Camporinaldo, in provincia di Pavia, nel ’56. Iniziò la sua carriera come speaker di radio note come Radio Milano International, Radio Deejay, Radio R101 prima di passare poi alla televisione. Ad oggi la sua carriera conta la conduzione di tantissimi quiz, varietà e talent show. Ha recitato anche in sit-com o film TV. Mediaset considera Gerry Scotti un vero personaggio di spicco: Mike Bongiorno lo considerava il suo erede. Oggi il presentatore è felice accanto a Gabriella Perino, ma qui vi parliamo della sua precedente storia. Nel ’91 Zio Gerry ha sposato Patrizia Grosso e sono diventati genitori di Edoardo nato nel ’92. Il conduttore e la donna si sono separati nel 2009: sapete perchè? Lo ha confessato lui in un’intervista a Vanity Fair…

Il dolore di Gerry Scotti, la confessione amara: “Mia moglie aveva…”

Gerry Scotti ha ritrovato la felicità accanto a Gabriella Perino, sua compagna, ma prima di conoscerla, il conduttore è stato sposato con Patrizia Grosso. Lui e l’ex moglie sono diventati genitori nel ’92 quando nacque Edoardo. Nel 2002 la separazione, nel 2009 il divorzio: ma perchè? Si pensava che il troppo lavoro del conduttore avesse creato una crepa nella storia: non è andata proprio così. A Vanity Fair il conduttore ha rivelato che lei chiese la separazione perchè si era invaghita di un altro uomo! “Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona“ sono le parole di Zio Gerry che ha voluto comunque precisare che l’amore era finito già prima dell’arrivo di un terzo incomodo. Con un velo di malinconia, il conduttore ha confessato di esser stato lui il motivo per il quale il matrimonio finì: il troppo lavoro lo fece allontanare dalla compagna.

Oggi Gerry Scotti divide la sua quotidianità con Gabriella Perino: entrambi sono estremamente riservati sulla loro vita sentimentale ma su loro si sa che hanno iniziato a frequentarsi nel 2004 e che dal 2011 convivono a Milano. Anche la donna ha un matrimonio alle spalle: sposò un uomo e diventò mamma di due figli. Fu proprio la figlia di lei ed Edoardo, il figlio di Gerry Scotti, a farli incontrare essendo compagni di scuola.