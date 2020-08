Ilary Blasi, relax in barca: fisico scolpito e lato b da urlo

Relax in barca per Ilary Blasi, la moglie di Totti mette in mostra un fisico scolpito e un lato b magnifico: ecco la foto

Ilary Blasi è una delle conduttrici più affascinanti della televisione italiana. La donna ha sempre incantato gli italiani, sin da giovanissima, quando sposò Francesco Totti. Dopo essere diventata la signora Totti, Ilary ha avuto successo anche nel piccolo schermo, divenendo la conduttrice di programmi di successo come Le Iene, il Grande Fratello Vip e nel 2006 arriva addirittura sul palco dell’Ariston di Sanremo accanto a Giorgio Panariello. Attualmente, oltre a Le Iene, la Blasi conduce Eurogames, la nuova edizione di Giochi senza frontiere, insieme ad Alvin.

Ilary Blasi, relax in barca: che fisico per la moglie di Totti

La conduttrice de Le Iene inizialmente era restia ai social. La moglie di Totti, infatti, non era presente sul web e non pubblicava scatti legati alla sua vita privata. Con il tempo, però, anche lei si è adeguata e oggi è molto seguita sui social. Su Instagram, ad esempio, conta oltre un milioni e mezzo di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. La conduttrice televisiva in questi giorni si sta godendo le meritate vacanze insieme alla famiglia. Sul popolare social network pubblica video e foto della sua giornata. Oggi ha pubblicato una foto in barca che ha fatto girare la testa ai suoi seguaci. La Blasi è stesa al sole e mostra un fisico scolpito, una linea perfetta e soprattutto un lato b da urlo.

La foto sicuramente avrà fatto il giro del web e siamo sicuri che la storia diventerà virale in poco tempo. La moglie del Pupone dimostra di non perdere mai l’eleganza e lo charme che l’ha sempre contraddistinta.