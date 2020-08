Qualche giorno fa, Ilary Blasi ha mostrato il suo look ‘total green’, ma gli occhi sono andati sui suoi bracciali: sapete quanto costano?

Continua alla grande l’estate di Ilary Blasi e Francesco Totti. Ce lo testimoniano, non a caso, le numerose foto o, addirittura, le Instagram Stories che, spesso e volentieri, i due piccioncini regalano ai loro sostenitori. Tra imperdibili serate all’insegna del divertimento e baci passionali in acqua, la coppia romana sta vivendo dei momenti davvero magici, bisogna ammetterlo. Ed è proprio per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, non perdono occasione di mostrarlo anche ai loro sostenitori. Soprattutto la bella Ilary, lo sapete? Sul suo canale social ufficiale, l’ex letterina di Passaparola, infatti, è sempre solita interagire e comunicare con i suoi sostenitori. Ma non solo. Come raccontato anche in nostri precedenti articoli, proprio sul suo canale Instagram, la conduttrice televisiva è solita mostrare anche gli outfit della serata. Sempre impeccabili e, soprattutto, abbinati perfettamente ad ogni situazione, qualche giorno fa, Ilary ha mostrato il suo ‘total green’. Che dire? Come al solito, è bellissima. Anche se, senza alcun dubbio, gli occhi saranno caduti anche sui bracciali? Ecco, siete curiosi di conoscere il loro prezzo? Scopriamolo insieme.

Ilary Blasi in ‘total green’, ma quanto costano i bracciali? Cifra da urlo

Oltre che per la sua smisurata bellezza e il fisico più che statuario, Ilary Blasi sta incantando tutti i suoi followers anche per i suoi incredibili outfit. Sempre adatti a ciascuna occasione, la conduttrice romana ha mostrato, spesso e volentieri, i look scelti per le sue serate estive. A partire, quindi, dalle scarpe sfoggiate durante una cena. Fino ad un body indossato mentre faceva la spesa. Ma credete che sia finita qui? Nient’affatto! Pochissimi giorni fa, la moglie di Francesco Totti, infatti, ha mostrato il suo look ‘total green’. E, vi assicuriamo, come al suo solito, era una vera e propria favola. Tuttavia, ciò che non è assolutamente passato inosservato è un unico dettaglio. A cosa ci riferiamo? Semplice: ai suoi bracciali. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Lunghi capelli biondi portati sciolti sulle spalle, occhiali da sole con il bordo rosso e maglia traforata a maniche lunghe e collo alto di colore verde: è proprio questo il look che, pochissimi giorni fa, Ilary Blasi ha sfoggiato sul suo canale social ufficiale. Tuttavia, oltre che la sua smisurata bellezza, non possono assolutamente passare inosservati i suoi bracciali. Siete curiosi di saperne il prezzo? Vi accontentiamo subito. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che i gioielli sfoggiati dalla conduttrice romana in questa foto social abbiano un costo pari a 36 mila euro. Insomma, una cifra, diciamoci la verità, davvero da brividi, no?

