Lutto per il cantante: è passata a miglior vita la figlia del noto napoletano. Angela aveva 54 anni.

Grave lutto nel mondo della musica: la figlia di Mario Trevi, al secolo Agostino Capozzi, è passata a miglior vita all’età di 54 anni. Angela Capozzi è scomparsa prematuramente a Melito, in provincia di Napoli, nella quale viveva. Il famoso cantante ed attore teatrale ha ringraziato tutti coloro che hanno espresso parole di vicinanza alla famiglia Capozzi con un post su Facebook: il dolore è davvero tanto. Angela era anche la cugina di Gianluca Capozzi, cantautore neomelodico piuttosto noto. Sono stati tanti i messaggi di cordoglio dei fan di Mario Trevi, anche i colleghi gli hanno mostrato vicinanza come Nino D’Angelo. “Sono vicino alla famiglia Capozzi ed al mio amico Mario Trevi per la scomparsa della figlia Angela RIP” ha scritto il napoletano sul suo profilo Facebook.

Lutto per il noto cantante, è morta la figlia Angela: aveva 54 anni

E’ morta la figlia di Mario Trevi, nome d’arte di Agostino Capozzi: Angela Capozzi aveva 54 anni ed è scomparsa prematuramente per cause non note. Viveva a Melito, in provincia di Napoli, città in cui si è spenta: il dolore della famiglia è davvero tanto. Mario Trevi, famoso cantante napoletano, ha scritto un post su Facebook per ringraziare tutti per la vicinanza mostrata in seguito al lutto. Una fotografia ‘ieri ed oggi’ di papà e figlia ed i ringraziamenti, ecco il post:

“Ringrazio tutti gli amici, tutti i fan, tutti i colleghi, tutte le persone intervenute oggi alle esequie. Vi ringrazio per tutte le telefonate, per tutti i messaggi. Non pensavo di essere voluto così bene. Me lo avete dimostrato in questo brutto momento, per la mia cara Angela” scrive. La somiglianza tra padre e figlia è davvero tanta, ci stringiamo forte alla famiglia Capozzi.