In questa sua ultima foto su Instagram, Maddalena Corvaglia si lascia immortalare con indosso un costume sgambatissimo: quel dettaglio non passa inosservato.

In coppia con Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia è stata una delle ex veline di Striscia la Notizia che, ancora adesso, detiene un successo davvero smisurato. Nonostante attualmente sia lontana dal piccolo schermo ed abbia deciso di dedicarsi ad altri progetti, la bella pugliese continua a decantare di un seguito davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti fotografici davvero pazzeschi. ‘Portavoce’ della classica bellezza ‘acqua e sapone’, la Corvaglia, infatti, è solita pubblicare delle fotografie che, in un batter baleno, conquistano un vero e proprio successo. L’ultima, ad esempio, è stata condivisa qualche giorno fa. Quando, con indosso un costume sgambatissimo, Maddalena ha lasciato tutti senza parole. Non solo per la sua bellezza, sia chiaro, ma anche per un ‘particolare’ dettaglio che balza subito agli occhi. Ecco di che cosa parliamo.

Maddalena Corvaglia, costume sgambatissimo: quel dettaglio balza subito agli occhi

Spesso e volentieri protagonista di scatti fotografici davvero incredibili, qualche giorno fa, Maddalena Corvaglia ne ha condiviso un altro davvero mozzafiato. Siamo in piena estate, lo sappiamo. E, com’è giusto che sia, sono davvero tantissime le donne dello spettacolo che adorano immortalarsi in costume da bagno. Lo ha fatto, ad esempio, qualche ora fa, Belen Rodriguez. E lo ha fatto, diversi giorni fa, anche l’ex velina di Striscia la Notizia. Proprio sul suo canale social ufficiale, la bellissima pugliese ha voluto condividere uno scatto davvero formidabile. Come dicevamo precedentemente, la Corvaglia si lascia immortalare con indosso un costume davvero sgambatissimo. Tuttavia, c’è un dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. E che, anzi, balza subito gli occhi di tutti. Di che cosa parliamo? Ve lo mostriamo immediatamente.

Ci avete fatto caso anche voi? Diciamoci la verità: non può assolutamente passare inosservato. Il costume indossato da Maddalena Corvaglia è sgambatissimo, si vede chiaramente. Ed è per questo motivo che non si può fare a meno di notare il segno dell’abbronzature posta ad altezza Lato B.

