Tra i Must Have che certamente vi consigliamo c’è la t-shirt bianca, scopriamo come abbinarla e perché non deve mai mancare nel vostro armadio

Si sa, nell’armadio di ognuno di noi ci sono quei capi che immancabilmente non mancano mai e che anche dopo anni e anni ricompriamo sempre e proprio non riusciamo a farne a meno. Questi sono i così detti must have, che in italiano significano proprio ‘migliori da avere’. Sono tutti quei capi basic che di speciale non hanno nulla, anzi, sono proprio di per se scialbi, ma che si abbinano con tutto e ad ogni tipo di occasione. A quanti sarà capitato almeno una volta di non riuscire ad abbinare una gonna, o un pantalone o un paio di scarpe e una t-shirt basic ha salvato l’outfit? Oppure a chi non è mai capitato di avere quella maglia o quel pantalone da poter indossare sempre, a una cerimonia, o a una cena, a una passeggiata con le amiche? Ecco, sono proprio questi i must have, quei capi che ci salvano sempre, in ogni occasione che ci ripromettiamo sempre di eliminare dal nostro armadio e poi non lo facciamo mai. Tra i must have che vi consiglio sempre, sempre, sempre di avere nel vostro guardarobe, c’è senza ombra di dubbio la t-shirt bianca. Che probabilmente rappresenta il must have per eccellenza tra tutti i capi.

Must Have, la t-shirt bianca: come abbinarla e perché non deve mai mancare nel vostro armadio

Come vi dicevo un po’ più su, nel nostro guardaroba di tutti i giorni ci devono essere sempre dei must have, e ci sono già, anche se probabilmente non lo sapete ancora. In ogni guardaroba ci sono quei capi ‘salva vita’ cioè che salvano letteralmente i nostri outfit e che si abbinano perfettamente a tutto. Tra questi c’è senza obra di dubbio la t-shirt bianca. Una maglia facilissima da trovare in commercio, che si trova in qualsiasi negozio di abbigliamento e che non manca in nessun guardaroba. Basic e apparentemente insignificante di per sé, la t-shirt basic è tra i miei must have preferiti. Con un solo capo si possono creare decine di stili diversi per tutti i tipi di occasioni. Non è davvero strabiliante? come può un solo capo, una solo t-shirt essere usata in mille modi diversi per ricreare altrettanti stili e outfit?! Beh io sono qui per farvi qualche esempio davvero geniale!

Vintage anni ’90 – ’00

Per tutti coloro che amano fare un tuffo nel passato, ci sono alcuni look che possono davvero portarvi indietro. Per tutte quelle ragazze a cui piace osare o che non hanno disagio nel vestire in un certo modo, possono optare per una t-shirt bianca corta sulla pancia. Questa t-shirt abbinata a un paio di pantaloni a vita bassa a zampa di elefante e un paio di sneakers basse, faranno subito di voi delle ragazzi degli anni ’90 e primi anni 2000. Insomma un bel tuffo nel passato, oppure per mantenere uno stile casual, ma più recente, potete optare sempre per una t-shirt bianca corta, ma non troppo aderente abbinata a degli shorts larghi o una gonna morbida.

Romantico e chic

La t-shirt un capo davvero versatile e c’è addirittura chi l’ha voluta indossare nel giorno più importante della propria vita. E’ l’esempio della famosissima influencer e stylist Olivia Palermo, che qualche anno fa decise di indossare per il suo matrimonio una semplicissima t-shirt a maniche lunghe bianche e una gonna leggera in tulle. All’epoca il suo outfit cerimoniale per il matrimonio fece molto discutere, ma a distanza di tempo in molti si sono resi conto della ricercatezza dell’abbinamento. Ovviamente non vi stiamo consigliando di sposarvi come lei, ma di comprendere che abbinata nel modo giusto può dare lo stesso effetto romantico e anche molto chic.

Casual chic

C’è chi poi preferisce uno stile più casual chic da poter utilizzare tutti i giorni, ma che risulti comunque molto ricercato. Ne è l’esempio la bellissima Fabrizia De Leo, che ha abbinato una maxy t-shirt a delle sneakers bianche e nere a una borsa a tracolla nera. L’outfit le da un’aria molto chic, ma non essendo molto impegnativo è anche decisamente casual, per un’uscita mattutina o del primo pomeriggio. Per ottenere un risultato simile potete abbinare anche una t-shirt bianca più corta con dei pantaloncini. I veri protagonisti dell’outfit in questo caso sono gli accessori che risultano essere estremamente casual.

Sportivo

Questo è certamente lo stile usato dalla maggior parte delle ragazze. Le t-shirt bianche sono facili da indossare, ma anche da lavare. Questo è uno dei motivi per cui sono utilizzate nella maggior parte dei casi per la palestra o per comunque fare sport. Come stile sportivo non si intende per forza un abbigliamento pronto per andare in palestra, ma anche semplicemente per fare un giro in bici o in motocicletta, come nel caso della bellissima Elisabetta Gregoraci.

Insomma la t-shirt bianca è veramente un capo che non può mancare nel nostro armadio!

A cura di Vittoria D’Angelo