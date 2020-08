In una delle sue ultime foto su Instagram, Ilaria Gallozzi si lascia immortalare di spalle mentre prende il sole in barca: il Lato B è da urlo.

Tra le dodici tentatrici che hanno preso parte a questa settima edizione di Temptation Island, Ilaria Gallozzi è colei che ha saputo catturare l’attenzione di tutti. Non soltanto perché, fino alla fine del suo percorso, la giovane è stata molto vicino ad Antonio Martello, suscitando le furiose reazioni e la gelosia della sua compagnia Annamaria, ma anche per la sua smisurata bellezza. Giovanissima, ma con un fascino davvero incredibile, l’organizzatrice di eventi ha saputo facilmente catturare gli occhi di tutti su di sé. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, la giovane Gallozzi ha letteralmente alzato la temperatura del famoso social network. Ilaria, infatti, si lascia immortalare di spalle mentre prende il sole in barca e con indosso un costume davvero ‘striminzito’. Risultato? Il suo Lato B mostrato è davvero da urlo. Vediamo tutti i dettagli.

Ilaria Gallozzi di Temptation Island, costume striminzito in barca: il Lato b è da urlo

Una cosa è certa: con questa ultima foto su Instagram, Ilaria Gallozzi ha reso letteralmente la temperatura incandescente. Certo, la sua bellezza l’abbiamo già potuta constatare durante la sua recente esperienza a Temptation Island, ma è proprio sul suo canale social ufficiale che ne abbiamo ampia testimonianza. E questa ultima IG Stories, vi assicuriamo, ne è la prova. Come dicevamo precedentemente, l’organizzatrice di eventi si lascia immortalare di spalle in barca mentre prende il sole con indosso un bikini davvero ‘striminzito’. Bando alle ciance! Guardare per credere:

Vi abbiamo detto che era stupenda. E, dite la verità, non abbiamo ragione? Immortalata di spalle mentre prende il sole in barca e con indosso un costume davvero ‘piccolissimo’, la giovane tentatrice di Temptation Island ha sfoggiato un Lato B davvero da urlo. Per noi, quindi, è decisamente stupenda. Per voi?

