Uomini e Donne, ex tronista finisce in ospedale: cos’è successo

Ex tronista di Uomini e Donne finisce in ospedale e racconta tutto sui social: ecco cos’è successo e le parole pronunciate su Instagram

Ex protagonista del programma di Maria De Filippi finisce in ospedale in seguito ad una caduta. Il racconto sui social preoccupa i fan, ma presto arrivano subito le rassicurazioni. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo e vi riportiamo le sue parole.

Uomini e Donne, ex tronista in ospedale: il motivo

Valentina Dallari, ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, è finita in ospedale in seguito ad una caduta. La disc jockey ha informato i suoi seguaci – oltre un milione – con alcune stories pubblicate sul popolare social network. La Dallari ha scritto: “A quanto pare sono svenuta, tirando una testata pazzesca a terra e contro il tavolo“. Valentina dice di non ricordare perfettamente cosa le sia accaduto e soprattutto perchè sia svenuta. Su Instagram poi prosegue: “Mi sono risvegliata in giardino senza sapere il motivo“. La disc jockey dichiara poi di aver fatto tutti i controlli e di stare bene: “Ho un bel bernoccolo che sfoggerò con stile“. La Dallari poi ha pubblicato un’altra stories in cui ha dichiarato: “Pensavo mi avessero derubata, invece no“. La Dallari ovviamente ha preso anche questo incidente con il sorriso, soprattutto senza perdere il senso dell’umorismo. L’ex tronista, infatti, ha scritto sul popolare social network: “Dopo questa testata spero di non diventare normale“. Poi ha aggiunto una foto di Peter Griffin, storico personaggio dei cartoni, emulando la scena in giardino.

Chi è Valentina Dallari?

Valentina è stata tronista nel dating show di Maria De Filippi nella stagione 2014-15. Il suo percorso fu incentrato su tre corteggiatori: Gianluca Tornese, Mariano Catanzaro e Andrea Melchiorre. La donna alla fine scelse quest’ultimo, ma la loro relazione durò veramente molto poco. Negli studi di Maria De Filippi, la Dallari confessò di avere un rapporto poco idilliaco con i suoi genitori, a causa del suo carattere ribelle. Dopo il programma, però, Valentina è riuscito a recuperare il rapporto con il padre e con la mamma e per questo sarà sempre grata al dating show di Maria De Filippi. Nel corso degli anni però, oltre a diventare una disc jockey affermata, ha avuto anche problemi con l’anoressia, dalla quale è riuscita ad uscirne ed ha pubblicato un libro, “Non mi sono mai piaciuta“. Nella biografia, la Dallari ha svelato anche alcuni retroscena su Uomini e Donne e soprattutto sul suo ex fidanzato. Secondo il racconto dell’ex tronista, Melchiorre avrebbe raccontato molte inesattezze sul suo passato per passare come un bad boy.