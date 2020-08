Anna Tatangelo, foto in intimo: spunta un commento inaspettato

Anna Tatangelo pubblica una foto in intimo e spunta un commento inaspettato sui social: ecco di chi si tratta e cosa ha detto

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. La sua carriera è iniziata molto presto, a quindici anni, quando ha vinto Il Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Il successo, però, è arrivato accanto a Gigi D’Alessio, uomo con il quale è stato legato dal 2005 al 2020 e con il quale ha avuto un figlio. Il cantautore napoletano le scrisse il brano “Ragazza di periferia“, che si classificò al terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo. Lo scorso 3 marzo 2020, quando sui social hanno annunciato la fine della loro relazione.

Anna Tatangelo, foto in intimo: il commento inaspettato

La cantante originaria di Sora è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di un milione e mezzo di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Oggi, ad esempio, ha pubblicato una foto in intimo nero, mandando in visibilio i suoi sostenitori. Lo scatto, in meno di due ore, ha raggiunto più di trentamila like e tantissimi commenti super positivi. Tra questi è spuntato anche uno abbastanza inaspettato. L’amica e collega Emma Marrone, infatti, ha commentato la foto, scrivendo: “Che bona“. Le parole della cantante ovviamente hanno recato gioia alla Tatangelo, che ha risposto: “Grazie amica. Spero di vederti presto“.

Tra le due cantanti potrebbe nascere una collaborazione che i fan sicuramente sognano. Sia Emma che Anna sono molto amate dal pubblico. La Tatangelo di recente ha pubblicato un brano, “Guapo“, con Geolier, giovane rapper napoletano. Il brano ha avuto uno straordinario successo e in poche settimane ha raggiunto più di due milioni di visualizzazioni su YouTube.