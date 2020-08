Avete mai visto questa bellissima ragazza? Non ci crederete mai, ma è la sorella di un famosissimo cantante, se guardate bene potrete vedere la somiglianza

Lui è uno dei cantanti più famosi e apprezzati del panorama musicale italiano dell’ultimo decennio. Il suo stile e la sua musica lo rendono unico nel suo genere. E’ reputato uno degli artisti più versatili ed emozionanti del nostro Paese. Una voce di straordinaria potenza comunicativa e un fortissimo talento nella scrittura. E’ stato lanciato da uno dei talent show più famosi di sempre Amici di Maria De Filippi. Forse starete già iniziando a capire di chi stiamo parlando, ma se così non fosse vi diamo qualche altro indizio. E’ un ragazzo decisamente affascinante, i capelli ricci e gli occhioni blu. Ha avuto una relazione con una delle influencer più amate di sempre e il suo nome d’arte è l’anagramma del suo secondo nome. Attualmente i suoi brani sono tra i più ascoltati del momento.

Ebbene sì, penso proprio che a questo punto lo abbiate capito, stiamo parlando del talentuosissimo Irama Plume, nome d’arte di Filippo Maria Fanti. Irama è proprio l’anagramma di Maria e in malese vuol dire ‘Ritmo’. Beh nulla di più azzeccato, visto tutto il ritmo che l’artista mette nelle sue canzoni! La ragazza che vedere in foto è proprio sua sorella e si chiama Jolanda Fanti. Sul suo conto si conoscono davvero pochissime cose, se non che è la sorella minore del bel Filippo, che lo sostiene in ogni suo passo e in ogni sua scelta. Jolanda somiglia moltissimo al fratello maggiore, occhi chiari, pelle candida e capelli biondissimi, sono questi i tratti distintivi di casa Fanti. Per il resto si conosce molto poco, però sappiamo che ha sicuramente meno di 25 anni, essendo più piccola del fratello famoso.

Sul suo account ufficiale instagram è seguita da un’ondata di 11 mila followers che ogni giorno commentano e mettono like alle sue foto. La possiamo vedere spesso ritratta con le amiche o con Filippo, con cui condivide un rapporto davvero speciale, come anche lui spesse volte ha dichiarato. Per il resto sappiamo dirvi che è fidanzata con un bellissimo ragazzo alto e dai capelli riccioluti, come si può ben vedere dalle sue foto su Instagram. Se volete potete seguirla qui!