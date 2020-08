Barbara D’Urso seducente in piscina: il dettaglio del costume da bagno non passa inosservato ai follower che la riempiono di like e commenti

Come ben sappiamo tutti Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio una delle personalità televisive Italiana più amate e seguite di sempre.I suoi format sono devi pilastri delle reti Mediaset. Infatti, ormai sono diversi anni che la donna intrattiene i telespettatori con i suoi programmi pomeridiani, serali, e poi anche la domenica sera. Come se non bastasse, dopo diversi anni è tornata alla conduzione del Grande Fratello, riscuotendo un’enorme successo. La D’Urso ha un buon seguito sia tra gli adulti che tra i più giovani, riscuotendo un successo incredibile, come dimostrano anche i risultati di share. Alcuni mesi fa però il suo operato è stato messo in discussione e in particolare molti fan avevano ipotizzato un ridimensionamento dei suoi programmi. Erano molti i chiacchiericci sul suo futuro in casa Mediaset, salvo poi però risolversi tutto. Attraverso un comunicato e poi anche diversi video sulla prima rete Mediaset, si è appurato che la donna continuerà a condurre i suoi storici programmi nelle modalità adottate fino ad oggi.

Barbara D’Urso seducente in piscina: il dettaglio del costume non passa inosservato

Oltre ad essere una grandissima professionista e una conduttrice di tutto rispetto, Barbara D’Urso è certamente anche una bellissima donna, e non fa altro che dimostrarlo. I suoi outfit durante ‘Pomeriggio Cinque’ o ‘Live Non è la D’Urso’, sono certamente iconici e mettono in risalto tutti i suoi punti di forza. Il suo account ufficiale Instagram pullula di fotografie in costume da bagno, con abiti succinti e scollature davvero pazzesche. Un po’ come la foto di cui vogliamo parlarvi oggi e che la conduttrice ha pubblicato ieri sera. La donna appare stesa a bordo piscina con il volto rivolto ad un limpidissimo cielo azzurro. La posa è seducente e come sempre si possono vedere le gambe lunghissime ed esili.

Barbara è una vera maestra della seduzione e ieri ha pensato bene di indossare un costume che lascia ben poco all’immaginazione. Il costume nero è formato da tutti intrecci e intagli che lasciano ben poco all’immaginazione, mettendo in evidenza grandi porzioni di pelle. Gli intrecci sono eseguiti sapientemente e le donano moltissimo. Insomma è una vera esplosione di seduzione. Vi consigliamo di seguirla sul suo account Instagram ufficiale cliccando qui.