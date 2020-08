Lo chef Bruno Barbieri ha fatto una scelta davvero clamorosa: con un video ha annunciato che si chiuderà un capitolo della sua storia, ecco cosa è successo.

Il famoso chef italiano nonchè volto noto televisivo, Bruno Barbieri, non ha bisogno di troppe presentazioni. Cuoco e giudice di Masterchef Italia è molto attivo anche sul suo account social: su Instagram condivide tantissimi post ed ha collezionato in pochissimo tempo un numero incredibile di follower! Lo chef stellato ha commosso tutti pochi giorni fa con un video su Instagram nel quale rivela a tutti la sua drastica decisione: nessuno immaginava che Bruno Barbieri potesse compiere un passo come quello annunciato nella clip. “Oggi si chiude un capitolo della mia storia ” annuncia prima di rivelare la sua scelta. Curiosi di sapere cosa è accaduto? Ve lo sveliamo subito.

Chef Bruno Barbieri: “Oggi si chiude un capitolo della mia storia”, clamorosa decisione

Bruno Barbieri appare molto emozionato nell’annunciare il suo cambiamento: con un video su Instagram racconta a tutti la sua decisione. A quattro anni dall’inizio dell’avventura al Bistrot Fourghetti di Bologna, lo chef Bruno Barbieri ha passato il testimone al suo executive chef Erik Lavacchielli. Chiude così un capitolo della sua vita e permette l’apertura alla carriera di un giovane e brillante chef ricco di talento e passione. Scrive proprio così il giudice di Masterchef Italia su Instagram come didascalia del video pubblicato:“Oggi si chiude un capitolo della mia storia e se ne apre un altro per un giovane e brillante chef pieno di talento e di passione“.

“Io ricomincerò tutto da capo, nuove storie, nuove avventure. Comunicherò ad uno dei componenti della brigata di cucina che da oggi in poi sarà lui a firmare il menù, sarà lui a prendere in mano le redini di questo meraviglioso bistrot” spiega lo chef Barbieri, sette stelle Michelin. Nessuno si aspettava una cosa simile: è stato un vero colpo di scena.