In una delle sue ultime foto, Chiara Ferragni si immortala con indosso un costume super scollato e sgambatissimo: Instagram si fa rovente.

Splendida come sempre in questo ultimo scatto social, Chiara Ferragni. Sempre solita ad immortalarsi in tutta la sua immensa bellezza, pochissime ore fa, l’influencer ha condiviso un ultimo scatto davvero paradisiaco. È in vacanza con suo marito Fedez e il piccolo Leone, lo sappiamo. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, si lascia fotografare con indosso dei costumi davvero fantastici. E questo mostrato qualche ora fa, vi assicuriamo, rientra alla grande in uno di questi. Con indosso un monokini super scollato e, soprattutto, sgambatissimo, appartenente alla sua linea di costumi da bagno, la Ferragni ha letteralmente reso la temperatura di Instagram più che rovente. Siete curiosi di saperne di più? Diamoci uno sguardo insieme.

Chiara Ferragni, costume scollato e super sgambatissimo: Instagram in tilt

Con un’abbronzatura perlata e una forma fisica davvero smagliante, pochissime ore fa, Chiara Ferragni ha letteralmente reso la temperatura di Instagram più che rovente. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: ancora una volta, la giovanissima moglie di Fedez si è immortalata in tutta la sua bellezza. Con indosso un costume scollato e super sgambatissimo, l’influencer non ha potuto fare a meno di mostrare il suo ultimo capolavoro della sua collezione di costumi da bagno. Siete curiosi di vederlo anche voi? Vi accontentiamo subito.

Dite la verità: non è bellissima? Per noi, decisamente lo è! E, badate bene, non siamo i soli a dirlo. In un vero e proprio batter baleno, lo scatto in questione ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes.

Sapete quanto costa?

Come dicevamo precedentemente, il monokini mostrato da Chiara Ferragni super scollato, sgambatissimo e che, da come si può chiaramente vedere in foto, ha in vita una cintura con le sue iniziali, è davvero strepitoso. Sapete, però, il suo prezzo. Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale della collezione dell’influencer, sembrerebbe che il costo sarebbe di 150 euro. Cosa aspettate ad acquistarlo?

