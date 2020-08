Andrea Damante cambia totalmente look: ecco la decisione dell’ex tronista dopo la separazione da Giulia De Lellis.

Andrea Damante e Giulia de Lellis sono di nuovo lontani: dopo le ultime dichiarazioni dell’ex tronista al settimanale Chi, anche l’influencer ha rotto il silenzio dichiarando che ‘è un periodo particolare’ per la coppia. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno di nuovo i riflettori puntati su loro: i fan sono curiosi di sapere cosa sta realmente accadendo nella coppia più amata degli ultimi anni. Curioso è stato un commento spuntato sotto ad un post della De Lellis: una splendida fotografia della fashion blogger è piaciuta particolarmente alla mamma di Andrea. La signora Valentina ha scritto ‘Bellissima come sempre’: questo testimonia che la donna è molto legata a Giulia e che, come va va, farà il tifo per lei. Intanto il Dama cambia look: l’ex tronista ha preso una decisione dopo l’allontanamento da Giulia. Ecco di che si tratta.

Andrea Damante, drastico cambiamento: la decisione dopo la separazione da Giulia

Andrea Damante ha preso una drastica decisione dopo l’allontanamento da Giulia De Lellis: il famoso deejay, ex tronista di Uomini e Donne, ha cambiato look! La lunghezza dei suoi capelli non è cambiata: la differenza la fa il colore della chioma! Ora il Dama è diventato biondo ed ha scaldato milioni di cuori con un post che mostra il suo nuovo look. Si trovava al matrimonio di un suo parente e con uno smoking super elegante sfoggia il suo nuovo look! Date un’occhiata:

Moltissimi i complimenti che ha ricevuto il Dama sotto al suo post che ha raggiunto oltre 200 mila like. “Che bei capelli”, “Che chioma”, “Che fico” sono alcuni dei commenti che si leggono su Instagram. Insomma il nuovo look è piaciuto a tutti, ed a Giulia? Speriamo di rivederli ben presto insieme…