A pochi giorni di distanza dai suoi 100 anni, Franca Valeri è morta: gravissimo lutto nel mondo dello spettacolo italiano, l’annuncio appena arrivato.

Senza alcun dubbio, questo 2020 sarà un anno davvero indimenticabile per ciascuno di noi. Non soltanto perché, da diversi mesi a questa parte, l’intero mondo è completamente messo in ginocchio dalla pandemia di Coronavirus, ma anche perché si stanno susseguendo degli eventi più che drammatici. L’ultimo è avvenuto pochissimi istanti fa. Quando, come ci fa sapere Fanpage, è stata diffusa la notizia di un gravissimo lutto nel mondo dello spettacolo italiano. Soltanto pochissimi giorni fa, Franca Valeri aveva festeggiato i suoi 100 anni. Invece, proprio Domenica 9 Agosto, l’attrice e il famosissimo volto noto della televisione italiana, è morta. Una notizia davvero sconvolgente, c’è poco da dire. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti i suoi ammiratori, e non solo, completamente senza parole.

Nata il 31 Luglio del 1920, Franca Valeri ha, da pochissimi giorni, compiuto 100 anni. Un anno questo, da come si può chiaramente immaginare, molto importante per l’attrice italiana. Che, ancora prima di spegnere la sua centesima candelina, aveva ottenuto un riconoscimento davvero pazzesco. Facciamo riferimento al David di Donatello che, proprio pochissimo tempo fa, le è stato consegnato per la sua immensa carriera. In effetti, la buona Valeria decanta di un percorso lavorativo davvero incredibile. Protagonista di numerosi successi televisivi, teatrali, cinematografici e radiofonici, l’attrice rappresenta la vera e propria colonna portante dello spettacolo italiano. Impossibile, infatti, dimenticare tutti i personaggi che, nella sua immensa e lunghissima carriera, l’attrice ha interpretato. E, soprattutto, ideato. È proprio per questo motivo che la notizia della sua scomparsa rappresenta, a tutti gli effetti, un vero e proprio lutto nel mondo dello spettacolo italiano.

All’età di 100 anni, compiuti da pochissimi giorni, Franca Valeri è morta. Una notizia, com’è giusto che sia, che ha completamente sconvolto tutti. E che, senza alcun dubbio, ha gettato tutti i suoi ammiratori nello sconforto.

Sapete che suo padre non voleva che diventasse attrice?

Seppure nella sua vita Franca Valeri decantasse di una carriera davvero immensa, memorabile e, soprattutto, da invidiare, suo padre non voleva affatto che lei intraprendesse la strada di attrice. Sarà proprio questo il motivo che, stando a quanto si apprende da Fanpage, spingerà la Valeri ad assumere questo come suo cognome, anziché ‘Norsa’.

