Elena Sofia Ricci: a 58 anni mostra curve pazzesche

Una stagione televisiva esplosiva per la bellissima Elena Sofia Ricci, che si gode un meritato relax, e a 58 anni mostra curve pazzesche.

L’attrice ci ha tenuti compagnia durante il lockdown con la fiction “Vivi e lascia vivere“, dove ha interpretato la tenace Laura Ruggero e con le repliche della quinta stagione della serie tv “Che Dio ci aiuti“, nella quale interpreta dal 2011 Suor Angela. Personaggio che l’ha spinta ad allacciare un rapporto nuovo con la fede, da tempo allontanata nella sua vita. La Ricci ha anche recentemente lavorato nella nuova stagione della serie, che verrà trasmessa nell’autunno del 2020, anche se molti pensano possa essere mandata in onda nel 2021. In questi ultimi giorni la famosa attrice ha mostrato tramite una foto postata su instangram curve pazzesche alla sua splendida età di 58 anni.

Curve pazzesche e fisico statuario per l’attrice della serie “Che Dio ci aiuti” Elena Sofia Ricci

L’attrice della serie “Che Dio ci aiuti” in una foto postata su instangram ha mostrato curve pazzesche e un fisico statuario, niente da invidiare per la splendida Elena Sofia Ricci.

Sembra che la Ricci abbia superato alla grande il periodo del lockdown, attraversato da momenti di panico e paura. Ovviamente una volta ritornata a lavoro sul set è riuscita a superare gli ostacoli.

In un’intervista a Nuovo TV ha dichiarato:” Sono agitata. All’inizio abbiamo fatto solo le provi per le luci e il trucco”, e ancora:” A parte il distanziamento, il gel e le mascherine, siamo molto scrupolosi con i test. Ci sottoponiamo tutti a tampone e prelievo sierologico una o due volte la settimana”. Nonostante le difficoltà, ha anche affermato che riprendere a recitare le ha provocato una forte gioia, soprattutto lavorare con persone che considera come una grande famiglia, con cui condividere momenti magici. Si direbbe quindi che per l’attrice si prospetta un nuovo luminoso futuro televisivo.