Elena Sofia Ricci, spunta la foto di 30 anni fa: l’attrice è splendida, pioggia di complimenti per lo scatto pubblicato su Instagram, che arriva dal set di un suo famoso film.

Elena Sofia Ricci è senza alcun dubbio una delle attrici più brave e affascinanti in circolazione. A 58 anni compiuti, è una donna splendida, con un’eleganza e una classe che non tutti possono vantare. Protagonista di film e serie tv di grande successo, negli ultimi mesi ha letteralmente spopolato in termini di ascolti con la fiction di Rai Uno ‘Vivi e lascia vivere’, che ha avuto un enorme successo, tanto che i fan sperano di vedere presto la seconda stagione. Grande seguito anche per la fiction ‘Che Dio ci Aiuti’, che la vede protagonista da ben 6 stagioni. Insomma, Elena Sofia Ricci è sempre al lavoro, ma nonostante ciò riesce a tenere aggiornato anche il suo profilo Instagram, sul quale pubblica spesso foto e video che riguardano il suo lavoro e la sua vita quotidiana. Poco fa, ad esempio, l’attrice ha deciso di condividere con i suoi oltre 400mila followers uno scatto che risale a ben 30 anni fa, nel quale è sul set di un altro suo film di grande successo. Siete curiosi di vedere com’era la Ricci nel 1990? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Elena Sofia Ricci, spunta la foto di 30 anni fa: ecco com’era l’attrice, pioggia di complimenti per lei

Elena Sofia Ricci è una delle attrici più importanti del panorama televisivo e cinematografico italiano. Brava ed affascinante come poche, aggiorna spesso il suo profilo Instagram, sul quale le piace pubblicare scatti del suo quotidiano, ma anche foto che arrivano dai set sui quali lavora. Poco fa, ad esempio, ha condiviso unìimmagine che risale a ben 30 anni fa, ovvero al 1990. In quell’anno la Ricci vinse il Premio David di Donatello come miglior attrice protagonista nel film ‘Ne Parliamo Lunedì’, di Luciano Odorisio. Lo scatto che ha pubblicato su Instagram arriva proprio da quel film, in cui l’attrice aveva il ruolo della giovane Alba.

Guardando l’immagine, è davvero impossibile non rimanere incantati davanti alla bellezza di Elena Sofia Ricci, che già 30 anni fa era bellissima, proprio come oggi. Se ne sono accorti anche i suoi fan, che hanno immediatamente invaso il post di like e complimenti per la splendida attrice. E voi cosa ne pensate di questa foto?