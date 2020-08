Franca Valeri, chi è la figlia Stefania Bonfadelli: età, lavoro, vita privata e il particolare retroscena, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla famosa cantante.

Franca Valeri si è spenta questa mattina all’età di 100 anni. Solo pochi mesi fa, esattamente l’8 maggio, era stata insignita del Premio Speciale dei David di Donatello. Un riconoscimento alla sua meravigliosa e indimenticabile carriera, che ha fatto la storia del cinema italiano. Impossibile non citare il suo intramontabile talento da interprete caratterista, che l’ha portata a creare delle ‘maschere’ indimenticabili. Sempre molto dedita e appassionata del suo lavoro, Franca Valeri ha avuto due grandi amori nella sua vita. Stiamo parlando del suo primo marito, il regista e attore Vittorio Caprioli, e del direttore d’orchestra Maurizio Rinaldi, con cui è stata legata per circa 10 anni dopo il primo divorzio. L’attrice aveva anche una figlia adottiva, Stefania Bonfadelli, che ha dato poche ore fa l’annuncio della sua morte. Proviamo a conoscere meglio Stefania, che è legata alla Valeri da un particolare retroscena.

Franca Valeri, chi è la figlia Stefania Bonfadelli: età, lavoro, vita privata e quel particolare retroscena

Stefania Bonfadelli è la figlia adottiva di Franca Valeri. Nata il 27 aprile del 1967 a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, la donna ha 53 anni e nella vita è una famosa cantante lirica. Appassionata di musica classica fin da bambina, Stefania ha cominciato a studiare per imparare a suonare il piano già a 8 anni, mentre a 14 ha cominciato a dedicarsi al canto lirico. Il suo debutto avviene nell’ambito del concorso Mattia Battistini, diretta dal maestro Maurizio Rinaldi, creatore del concorso insieme proprio a Franca Valeri. Da questo momento in poi la carriera di Stefania prende il volo e la cantante si esibisce nei più importanti teatri italiani, lavorando anche con artisti del calibro di Placido Domingo. Dal 2009 la Bonfadelli comincia anche a insegnare, fondando l’Accademia Musicale Jacopo Foroni a Valeggio, che è la sua città natale e poi nel 2016 comincia anche la sua carriera da regista.

Franca Valeri ha annunciato solo recentemente che Stefania è sua figlia. L’attrice ha infatti adottato la Bonfadelli in età adulta e parlando di lei l’ha definita la sua “migliore amica, oltre che una bravissima cantante lirica. Un prodigio”.

Stefania Bonfadelli è a sua volta madre di una bambina, Lavinia, che ha 9 anni ed è la sua unica figlia.