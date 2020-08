Franca Valeri, spuntano le parole della sua ultima intervista: la rivelazione da brividi

A poche ore dalla morte di Franca Valeri, è spuntata una rivelazione da brividi durante la sua ultima intervista: le sue parole.

Questa Domenica 9 Agosto, bisogna ammetterlo, ha un sapore completamente diverso dal solito e dall’atmosfera estiva che si respira. Proprio pochissime ore fa, è giunta una notizia davvero sconvolgente. E che, senza alcun dubbio, ha lasciato senza parole tutti. A distanza di pochissimi giorni dal compimento dei suoi cento anni, l’immensa Franca Valeri è morta. Simbolo assoluto dello spettacolo italiano e che, poco prima della sua morte, aveva ricevuto il David di Donatello per la sua incredibile carriera, ha gettato tutti i suoi ammiratori nel pieno sconforto. Anche perché, parliamoci chiaro, la Valeri era la vera e propria colonna portante della televisione, del cinema, della letteratura, del teatro e della radio. È proprio per questo motivo che, poco prima del suo compleanno, il Corriere aveva organizzato un’ultima intervista davvero imperdibile. Durante la quale la Valeri non soltanto ha parlato della sua infanzia vissuta all’insegna del fascismo, ma si è lasciata andare anche ad una rivelazione da brividi sulla morte.

Franca Valeri, la rivelazione da brividi nella sua ultima intervista

Era fine Giugno scorso quando, ancora prima del compimento dei suoi 100 anni, Franca Valeri si è lasciata andare ad una lunga ed emozionante ultima intervista per il Corriere. È proprio in questa occasione che, come dicevamo precedentemente, il simbolo dello spettacolo italiano non soltanto ha parlato della sua infanzia letteralmente segnata dal fascismo e, quindi, dalla personalità di Benito Mussolini, ma si è lasciata andare anche ad una rivelazione da brividi riguardo la morte. Il solo pensiero di morire, diciamoci la verità, fa spaventare a chiunque. E lo sa bene la Valeri. Che, seppure provasse anche lei un sentimento di paura, aveva rivelato di essere davvero curiosi di sapere cosa ci fosse dall’altra parte.

‘Voglio proprio vedere cosa c’è dell’altra parte’, aveva rivelato Franca Valeri a Il Corriere in questa sua ultima intervista.