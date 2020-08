Francesco Facchinetti, ladro entra in casa: lui prende due pistole

View this post on Instagram

Stasera alle 21:10 su @realtimetvit vedrete quando, mesi fa, ci sono entrati i ladri in casa. Vorrei fare un sondaggio: cosa ne pensate sulla legittima difesa? Pensiamo al paradosso della proporzionalità: se uno ti entra in casa per rubare la tua TV e tu lo uccidi, stai dicendo che la tua TV vale più della vita del ladro, quindi non è giusto, vero? Ma il calcolo di cosa vale di più, la TV o la vita del ladro, non va messa nelle mani di chi ha la TV, ma di chi ha la vita. Se il ladro entra in casa tua per rubare una TV, LUI sta determinando che la sua vita vale tanto quanto la TV. LUI sta rischiando la propria vita per rubare la TV. Dunque, se lui perde la propria vita, è stata una scelta SUA, perché questo è successo mentre tu difendevi la TUA vita, che è tua per diritto inalienabile. Il diritto della proprietà privata, che definisce il tuo proprio spazio e che automaticamente delimita lo spazio altrui, è diverso in ogni paese ma è un concetto intrinseco. Il diritto di uno finisce dove inizia quello dell’altro e vice versa. #thefacchinettis Ps- sulle stories metto altri videos delle telecamere di sicurezza, ditemi cosa fareste…