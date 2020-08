Una fotografia di Irina Shayk da piccola ha sconvolto i suoi milioni di fan: la bellezza della supermodella a soli 14 anni è davvero sorprendente. Date un’occhiata.

E’ una supermodella dal fisico incantevole e lo sguardo più che seducente: Irina Shayk, pseudonimo di Irina Valerevna Sajchlislamova, è una delle donne più belle al mondo. Nata in Russia nel 1986, venne notata in una scuola di estetiste dove si iscrisse: nel 2004 partecipò al suo primo concorso di bellezza e lo vinse. Da lì la strada è stata in salita: l’abbiamo vista sulle copertine delle riviste più famose come Annabelle, Woman, Jalouse, Bolero, Vogue, per non parlare delle sfilate! Ha scalato la passerella di Victoria’s Secret Fashion Show, testimonial di Intimissimi, El Corte Ingles, Replay, Lacoste. Insomma, Irina è una dea nel mondo! Famosa è anche la sua vita sentimentale: è stata per cinque anni (dal 2010 al 2015) con Cristiano Ronaldo, dal 2015 al 2019 è stata legata a Bradley Cooper: la coppia ha avuto una bimba, nata nel marzo 2017. Sui social è super attiva e diverse settimane fa ha mostrato a tutti la sua bellezza quando era solo un’adolescente: aveva appena 14, date un’occhiata.

Irina Shayk da piccola: aveva solo 14 anni, i fan sconvolti dalla sua bellezza

L’abbiamo vista bellissima e raggiante sulle passerelle ed i red carpet internazionali: Irina Shayk anche sui social mostra le sue più belle fotografie. Nessuno l’aveva mai vista da adolescente e così ha deciso di regalare ai suoi milioni di follower uno scatto di quando aveva solo 14 anni. Da adolescente, la modella era già super trendy ed alla moda: nella foto indossa un pantalone a vita alta bianco a zampa, una t shirt super corta color gialla con delle scritte e dei sandali senza tacco. Con caschetto e fila laterale, la piccola Irina era davvero incantevole. Siete curiosi di vedere la supermodella da piccola? Ecco il post: