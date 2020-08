Siete curiosi di sapere come Manila Nazzaro ha conosciuto Lorenzo Amoruso? L’ex Miss Italia ha svelato un inedito retroscena soltanto adesso.

Tra le sei coppie che hanno preso parte alla settima edizione di Temptation Island, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono stati coloro che, in un batter baleno, hanno saputo conquistare un interesse davvero clamoroso. Entrambi portavoce di un amore vero, pulito e sano, hanno saputo dimostrare a tutto il pubblico italiano quanto il loro legame sia maturo. E, soprattutto, indissolubile. Ecco, ma siete curiosi di sapere come si sono conosciuti? Sappiamo benissimo che il passato sentimentale dell’ex Miss Italia non è affatto facile. Dopo ben quattro anni di fidanzamento e dodici di matrimonio, la bella Nazzaro è diventata single. Eppure, dopo questa profonda delusione, Manila si è nuovamente innamorata di Lorenzo. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: come ha conosciuto l’aitante Amoruso? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, in una recente intervista per il settimanale ‘Oggi’, ha svelato un inedito retroscena. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme!

Manila Nazzaro, come ha conosciuto Lorenzo Amoruso? Il retroscena

Fidanzati da quasi quattro anni, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono legati da un amore davvero unico ed introvabile. Eppure, come si sono conosciuti? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, in una recente intervista per il settimanale ‘Oggi’, ha voluto raccontare, molto probabilmente per la prima volta, un inedito retroscena su come è nata la storia d’amore con l’aitante calciatore. Come sappiamo, Manila, dopo ben dodici anni di matrimonio, ha dovuto affrontare una situazione davvero difficile per ciascuna donna: la separazione da suo marito. Ecco, è proprio durante questa fase della sua vita che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due piccioncini si siano incontrati. ‘Ero in fase di separazione dal mio ex marito, avevo la testa da un’altra parte e lui ha saputo aspettare’, ha iniziato a dire Manila per spiegare come ha conosciuto Lorenzo. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Siamo nell’era delle tecnologia, lo sappiamo. Ed è per questo motivo che Manila e l’aitante Amoruso si sono conosciuti in modo piuttosto ‘insolito’. A fare da cupido ai due, come raccontato dalla diretta interessata, è stato, infatti, Twitter. Ebbene si: il famoso social network!

‘Ci siamo conosciuti su Twitter. Ci siamo scritti per mesi senza prima vederci, ha avuto una pazienza enorme’, ha continuato a spiegare Manila Nazzaro sulle pagine del settimanale Oggi. Ovviamente, data anche la sua situazione sentimentale pregressa, Manila non si è lasciata subito andare tra le braccia di Lorenzo. Ed è per questo motivo che ha continuato a rivelare: ‘Avevo la testa da un’altra parte e lui ha saputo aspettare’. Insomma, un amore che, sin dai suoi esordi, ha tutte le carte in regola per dimostrarsi davvero speciale.

