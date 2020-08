Miss Italia, Carolina Stramare incanta i follower: il ‘dettaglio’ non sfugge

Carolina Stramare, la Miss Italia che ha vinto la corona nel 2019, si mostra a Cannes, bella e spensierata. Il particolare che fa impazzire i fan, mandandoli letteralmente in delirio non passa inosservato, un microcostume azzurro.

La foto apparsa sul suo profilo instangram pochi giorni fa mostra la ragazza che indossa un costume color cielo che contiene a fatica le sue generose forme, mentre è rivolta fuori dall’obiettivo con i capelli semiraccolti. Ad accompagnare la Miss, una piscina che fa da sfondo all’immagine, come un quadro dipinto. Una foto che ha riscontrato migliaia di likes e commenti gratificanti che hanno lusingato la bellissima Carolina, meritevole di tali apprezzamenti.

Carolina Stramare, chi è la Miss Italia che ha conquistato la corona nel 2019

Miss Italia 2019 ha visto la vittoria di Carolina Stramare, 21enne nata a Genova e cresciuta a Vigevano, in provincia di Pavia, dove ancora oggi vive con la sua bellissima famiglia. La ragazza è molto legata anche ai suoi nonni, che ha definito le persone più importanti della sua vita. Nel 2018 è venuta a mancare la madre, grande amica e confidente della ragazza e proprio a lei Carolina ha deciso di dedicare la vittoria a Miss Italia.

Per quanto riguarda la vita amorosa, diversi avvenimenti si sono succeduti nell’ultimo anno, tra rumors di presunti flirt della ragazza. Dopo aver conquistato il titolo tanto agognato da moltissime giovani bellezze, la Stramare si è lasciata col suo storico fidanzato Alessio Falsone. Diversi giornali hanno riportato degli scatti in cui compare insieme a Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, in cui i due appaiono molto affiatati. Sembra però che non possa esserci insieme nessun futuro. Al momento la Miss Italia si gode la sua vita da single, tra lavoro, famiglia e vacanze.