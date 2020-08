Oroscopo: i segni che più degli altri ricordano gli amori passati

Alcuni segni dell’oroscopo ricordano gli amori del passato più degli altri. I segni zodiacali sono 12, anche se recentemente è stata riportata la notizia di un possibile nuovo segno. Ognuno si distingue in base alle proprie caratteristiche e all’atteggiamento che lo accompagnano.

Alcune personalità zodiacali hanno spesso difficoltà a dimenticare il passato, soprattutto per quanto riguarda gli ex amori. Il passato è certamente un muro da dover saltare per poter superare e andare avanti, guardando orizzonti diversi. Alcuni segni zodiacali hanno moltissima difficoltà a superare questo fardello, e spesso restano ancorati indietro, come un punto da osservare e non cambiare mai. Anche quando hanno intrapreso una nuova relazione tendono sempre a guardare il precedente rapporto amoroso come una base da non cancellare. I ricordi offuscano in modo particolare alcuni segni dello zodiaco, vediamo quali sono i segni che ricordano gli amori del passato.

Oroscopo:quali sono i 3 segni che ricordano gli amori del passato

I segni che più ricordano gli amori passati sono 3:

Bilancia: Le persone nate sotto il segno della Bilancia hanno una grossa difficoltà a dimenticare il loro ex amori, anche se cercano di convincersi invano di aver posto i ricordi nel dimenticatoio. Anche quando hanno intrapreso una nuova relazione, tornano a rimuginare sulla storia precedente, rivivendo ogni momento vissuto con l’amore ormai perduto.

Cancro: Il Cancro è uno dei segni dell’oroscopo che tendono sempre a mostrarsi freddi, con sentimenti superficiali e poco propensi alla sensibilità. Per questa loro personalità, le relazioni finiscono quasi sempre in maniera burrascosa. Inseguono i loro ex nonostante le controversie passate, come un’ossessione di cui non poter far a meno.

Sagittario: I nati sotto il segno del Sagittario spesso desiderano stabilire un rapporto di amicizia con i loro ex fidanzati. In realtà, finiscono per non tagliare mai il filo che li lega alla storia passata, spinti dal timore e dalla nostalgia dei momenti trascorsi insieme a quella persona .