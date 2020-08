“Sei piatta”, Chiara Ferragni la butta sul ridere, la risposta è sorprendente

Chiara Ferragni, la famosa influencer che conta un profilo da milioni di followers, la butta sul ridere e risponde a chi le dice di avere un seno piccolo: “Sei piatta“. Sono molti i commenti poco gradevoli ricevuti dalla Ferragni sotto una foto postata in cui mostra un’ ampia scollatura, dalla quale si intravede il seno.

La risposta della donna non si è fatta attendere:” Adoro che nella tua bio scrivi ‘non esistono problemi solo soluzioni’ e pensi che il mio seno piccolo sia un problema. Ma tutto ok?”. Chiara ormai da tempo convive con commenti di ogni tipo e non si lascia certo scomporre da chi la critica senza giudizio. Nella foto che ha riscontrato tanto successo, la Ferragni si trova in Sardegna per qualche giorno di relax , condiviso con la sua famiglia.

In questi ultimi giorni Chiara Ferragni l’influencer di Cremona, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna, insieme alla sua famiglia, composta dal marito e cantante Fedez e suo figlio, il piccolo Leone. Come sempre la donna condivide frequentemente attimi della sua vita sui social, mostrandosi serena e rilassata.

Pochi giorni fa l’influencer ha postato una foto in cui compare a bordo piscina con un vestito dalla profonda scollatura, un abito nero con stelline chiare che accentua il suo dècolleté. Tra i commenti ricevuti non son mancate le critiche, in particolare per l’apertura che accentua un seno troppo piccolo. La Ferragni non è certo rimasta in silenzio e ha risposto in modo sorprendente a chi la giudica attaccandosi a particolari poco importanti. Non solo critiche, per fortuna, ma sono arrivati anche complimenti per la bellissima moglie di Fedez, che sfoggia sempre un look alla moda e molto apprezzato dai suoi accaniti fan.