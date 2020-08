Pietro Delle Piane, spunta la verità: il retroscena appena svelato

Spunta la verità: il compagno di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, è stato sbugiardato da Sossio Aruta: le sue parole non sono di certo passate inosservate.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip di quest’anno continua, rivolgendosi alla diretta interessata:” Lascialo e non tornare indietro. Non ci cascare, Pietro si prende gioco di te!”. Accuse pesanti che lasciano pensare che Aruta sia a conoscenza di fatti ancora poco chiari per i telespettatori, curiosi di sapere la verità. L’uomo ritiene che tra l’attore Delle Piane e la tentatrice Beatrice, durante lo svolgimento del programma Temptation Island non ci sia stato nessun bacio, e che si tratti soltanto di una strategia per attirare l’attenzione di Antonella Elia.

Cos’è successo a Temptation Island tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Durante la partecipazione a Temptation Island, Pietro Delle Piane non è rimasto di certo a guardare, anzi ha dato il meglio in ogni momento. L’attore fidanzato con Antonella Elia sembra aver dimenticato della presenza della compagna nell’altro villaggio. Ma vediamo cos’è successo tra Antonella e Pietro.

Nel corso dei 21 giorni previsti dal programma, l’attore oltre ad eludere le telecamere con la tentatrice Beatrice, ha rivolto dure parole alla fidanzata: “Quando mi vede crolla, come tutte le donne. Ha 56 anni ed è sola, senza una famiglia. Io ho un figlio, 11 anni meno di lei, se perde me resta sola,” queste sono solo alcune delle affermazioni pronunciate da Delle Piane. A sorprendere l’uomo è stato però il comportamento di Antonella durante il falò di confronto finale. La donna ha mostrato tutta la sua delusione ponendosi in modi alquanto bizzarri e sorprendenti che hanno reso entusiasta il pubblico da casa. La coppia ha deciso, per volere della Elia di non uscire insieme, dividendo al momento le loro strade.

La verità di cui si parla è stata ‘tirata fuori’ da Sossio Aruta che si è espresso così sulla coppia: “Solo una strategia per far ingelosire Antonella. Ho sentito cose private sul loro rapporto, lui ci è andato giù pesante con accuse anche brutte”.