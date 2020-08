Rosa Perrotta gela Instagram con parole forti: l’ex tronista risponde a tono ad un utente, ecco cosa è successo.

Si è contraddistinta nel programma Uomini e Donne ed anche come naufraga dell’Isola dei Famosi per il suo carattere forte e determinato. Rosa Perrotta è la bellissima napoletana che nel dating show di Maria de Filippi scelse Pietro: ad oggi sono genitori di un meraviglioso bimbo e vivono felici la loro storia d’amore. Attualmente è una web influencer di successo ed il suo canale Instagram è seguito da oltre 1 milione di follower: i suoi scatti ottengono sempre il pieno di like! Ricordate il carattere forte della campana? Spesso le liti con Desirè nello studio di Uomini e Donne o le altre discussioni nel reality in Honduras hanno fatto spiccare la sua forza: ebbene anche poche ore fa Rosa ha letteralmente gelato un hater con una risposta a tono! Ecco cosa è successo.

Rosa Perrotta furiosa: “Mi dispiace per te”, la risposta dell’ex tronista gela Instagram

Rosa Perrotta ha gelato letteralmente un utente Instagram che l’ha accusata di essere una ‘mantenuta’, ovvero che svolge la cosiddetta ‘bella vita’ senza lavorare. “Lavora meno cit. ‘la mantenuta’. Se solo tu facessi anche una minima parte di chi lavora seriamente e si sveglia alle sei di mattina e torna a casa da suo figlio alla sera…” sono le parole di un utente social. La Perrotta si è infuriata nel leggere queste parole e non ha potuto fare a meno di rispondere a tono. “Il classico esempio di chi abbracci non ha ricevuti per niente per essere così piena di livore e cattiveria nei confronti degli altri”: inizia così il lungo sfogo dell’ex tronista. “Mi dispiace per te, credimi. Non mi mantiene neanche mio padre da quando ho 17 anni, figurati un uomo” prosegue Rosa. Ha continuato il suo discorso sottolineando che tutto ciò che ha se l’è guadagnato sudando ed in maniera onesta. “La mia indipendenza economica e mentale è sempre stata il mio più grande orgoglio”. La Perrotta ha concluso gelando letteralmente l’hater: “Dovresti pensarci anche tu ad un lavoro e ad una vita che ti soddisfino e che riducano il tempo che dedichi a scrivere cazzate. Auguri cara“.