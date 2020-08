Serena Enardu e Pago: di nuovo insieme? Il “retroscena”

Serena Enardu e Pago: il retroscena che nessuno sa. Di nuovo insieme? Non sembra per nulla placarsi il rapporto tormentato tra i due protagonisti del Grande Fratello Vip.

L’ex protagonista di Uomini e Donne e il cantante sardo hanno avuto un incontro dopo mesi di separazione. Come sappiamo, la coppia dopo essersi lasciata nel 2019 per varie incomprensioni, aveva finalmente trovato il giusto equilibrio, ritrovandosi nel reality di canale 5. Pago, partecipando come concorrente al programma, aveva più volte mostrato il forte desiderio di poter rivedere la sua ex. Gli autori dello show, insieme al conduttore Alfonso Signorini decisero di soddisfare la sua indiretta richiesta. Serena dopo essere entrata nella casa più spiata d’Italia, è riuscita a ricongiungersi col cantante. Purtroppo la relazione fuori dalle telecamere è prontamente finita, dopo pochi mesi. Sembra però che ci sia stato un improvviso riavvicinamento, accompagnato da un pasto veloce e una chiacchierata in un locale della Sardegna. Serena Enardu e Pago sono tornati insieme?

Serena Enardu e Pago: di nuovo insieme? Lo sfogo di lei su instangram

Dopo la rottura a Temptation Island e un riavvicinamento al Grande Fratello Vip, la coppia ha messo di nuovo fine al loro amore. Serena e Pago erano stati recentemente paparazzati di nuovo insieme, e in molti hanno sperato in un possibile ritorno di fiamma. Sembra però che non sia andata così.

Lo sfogo di lei su instangram: la Enardu ha infatti fatto esplicitamente un mea culpa, ammettendo che talvolta si pretende erroneamente un cambiamento forzato da parte dell’altra persona. Ha aggiunto che molto spesso non esiste un reale interesse nel far crescere la relazione amorosa, giungendo così al punto definitivo, la rottura. Dalla voce emozionata dell’ex corteggiatrice si evince che si tratta di riflessioni pensate e pesate, arrivate come un fulmine a ciel sereno.