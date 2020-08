Tragico lutto in Rai: il giornalismo campano piange la scomparsa di una famosa collega che ha collaborato per anni con il TGR

La Rai di Napoli è in lutto. Un giorno triste, molto triste per l’ambiente. Si piange la morte di Valeria Capezzuto che ha lasciato questa vita all’età di 63 anni. Ha lavorato per anni come inviata del TGR (Telegiornale Regionale) Campania. Era iscritta all’albo dei giornalisti precisamente dal 1995. Ha perso la vita questa notte, un brutto male l’ha sottratta all’affetto dei cari in poco tempo. Una notizia che non può che lasciare tutti sconvolti: al momento, sappiamo che i funerali si terranno domani alle 11 nella Chiesa di San Gennaro al Vomero, in via Bernini a Napoli.

Tragico lutto in Rai: Valeria ci lascia all’età di 63 anni

A darne l’annuncio il collega Antonello Perillo che ha scritto: “La grande famiglia della Rai di Napoli piange la scomparsa di Valeria Capezzuto. Valeria carissima, abbiamo il cuore a pezzi. Ognuno di noi porterà sempre dentro di sé il tuo sorriso dolce, il tuo sguardo buono, il tuo garbo, la tua innata gentilezza. Ti ricorderemo come una professionista esemplare, scrupolosa, preparata, e come la grande cara amica di tutti noi, sempre attenta, sensibile e premurosa. Sei stata una donna straordinariamente forte e coraggiosa. Ti abbiamo voluto un mondo di bene e te ne vorremo sempre. Un bacio immenso…

Antonello con tutte le colleghe e tutti i colleghi della Tua redazione”.

Una morte che lascia attonita l’intera redazione Rai. Valeria Capezzuto era un’ottima giornalista, ma anche una persona d’oro. Molto attiva nel sociale, partecipava a manifestazioni e ad incontri con le scuole. Valeria era tra i giornalisti premiati nella celebrazione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, a Bacoli. Il premio andava ai giornalisti per essersi distinti dal 2000 “per merito e impegno nel dar voce alle denunce dei familiari”.

Anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha espresso un pensiero per la giornalista scomparsa: “Con dolore esprimo il profondo cordoglio ai familiari di Valeria Capezzuto, per la sua prematura scomparsa. Giornalista brava, professionale, sensibile ed amante della nostra Napoli. Ai familiari, ai suoi amici cari ed ai giornalisti della Rai di Napoli rivolgo un forte abbraccio”.