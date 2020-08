Uomini e Donne, un ex apprezzatissimo tronista ha finalmente ritrovato l’amore: sul suo canale social, la prima foto di coppia.

Parliamoci chiaro, l’obiettivo principale di Uomini e Donne è proprio questo: fare innamorare. Certo, può capire che accade. E l’esempio lampante lo sono Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo. Oppure Alessia Cammarota ed Aldo Palmieri. E tanti altri ancora. Oppure, può capitare che, una volta spente le telecamere, la storia iniziata nello studio televisivo di Canale 5 non prenda affatto una buona piega. È il caso, ad esempio, di questo ex apprezzatissimo tronista. Che, seppure uscito dal dating show di Maria De Filippi mano nella mano con una sua corteggiatrice, è diventato molto presto nuovamente single. Ecco. Sono passati diversi anni da quel momento. E, seppure l’estate scorsa gli sia stato attribuito il flirt con la figlia di Mihajlovic, soltanto adesso il giovane ha ammesso di aver ritrovato l’amore. Proprio pochissime ore fa, infatti, sul suo canale social ufficiale, l’ex tronista ha condiviso la prima foto di coppia con la sua ‘lei’. Ma di chi parliamo? Vi abbiamo lasciati abbondanti indizi per intuirlo. Qualora non aveste indovinato, state tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Ex tronista di Uomini e Donne ritrova l’amore: di chi si tratta

Correva l’anno 2016 quando Mattia Marciano, alla corte di Desiré Popper e Rosa Perrota, si faceva apprezzare nello studio di Uomini e Donne. Seppure il percorso da corteggiatore non sia terminato nei migliori dei modi, totalmente differenti, invece, sono state le sorti del suo ‘viaggio’ da tronista. Ampiamente corteggiato da splendide ragazze, tra cui anche Nilufar Addati, il bel napoletano ha incoronato il suo sogno con Vittoria Deganello. Purtroppo, però, la loro relazione non è stata affatto duratura. A distanza di meno di un anno dalla loro scelta nello studio televisivo di Canale 5, tra i due, infatti, è definitivamente terminata. Da quel momento, l’ex tronista ha tentato di rifarsi una vita, com’è giusto che sia. Eppure, soltanto adesso, ha confessato di aver ritrovato l’amore. Ad annunciare ogni cosa è stato il diretto interessato. Che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso la prima foto di coppia.

‘Le parole le lascio alla foto, io non sono bravo’, è proprio questo il pensiero che Mattia Marciano ha voluto scrivere a corredo di questo scatto, che ritrae lui e la sua dolce fidanzata intenti in un affettuoso abbraccio, per condividere con i suoi sostenitori la gioia di aver ritrovato la sua ‘metà della mela’. Inutile dire che, in un batter baleno, sono state davvero tantissime le persone che hanno espresso la loro felicità per questa splendida notizia.

