Uomini e Donne, è nato un nuovo amore? L’indizio che insinua il dubbio

Uomini e donne, è nato un nuovo amore? Ginevra Pisani si mostra in dolce compagnia. Alcuni indizi su instangram mostrerebbero una mano alquanto sospetta che ha allertato i fan, sempre più curiosi di scoprire la verità.

L’ ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo la storia con il tronista, di qualche anno più grande, Claudio D’Angelo, ha intrapreso nuove strade. Terminata l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, la bella napoletana ha inseguito una brillante carriera, comparendo nello show L’eredità, trasmesso su Rai Uno. Le vittorie per la Pisani non sono mancate, e questo nuovo percorso potrebbe aprirle strade sempre più floride. Ma in ambito sentimentale sembra proprio che Ginevra abbia iniziato una nuova conoscenza, secondo alcuni indizi postati sul suo profilo. Un nuovo amore è nato?

Uomini e donne, Ginevra Pisani, nato un nuovo amore? L’indizio su instangram che accende il gossip

Ginevra Pisani in questi ultimi giorni ha rivelato su Instagram di trovarsi in Puglia, per passare alcuni giorni di vacanza spensierata. Dopo aver soggiornato ad Ostuni, ora Ginevra si trova nel Salento, trascorrendo le giornate in tranquillità. A quanto pare però la ragazza non è da sola, ma in dolce compagnia. Da una foto postata si vede la Pisani che passeggia in mare tenuta da una mano. Dalle dolci didascalie “vieni con me” e “tu“, accompagnate da una canzone è evidente che si tratta di una dedica amorosa.

Questi indizi non lasciano molti dubbi, Ginevra Pisani ha un nuovo flirt? L’indizio su instangram ha acceso il gossip. A quanto pare però alcuni rumors parlano anche di un possibile familiare. Infatti, qualche ora fa Ginevra ha postato delle stories con il fratello, per cui è possibile che la mano misteriosa sia stata anticipatamente svelata. Per togliere ogni curiosità non bisogna fare altro che aspettare. La Pisani rivelerà l’identità della mano misteriosa che ha infiammato il web?