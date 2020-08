Uomini e Donne, l’amatissima coppia annuncia: “Ci sposiamo a giugno!”, parlano gli ex protagonisti del Trono Over.

Di coppie, nello studio di Uomini e Donne, ne sono nate davvero tantissime, ma solo alcune sono riuscite a portare avanti la loro storia d’amore anche a telecamere spente. È quello che è accaduto a Biagio Buonomo e Caterina Corradino, i due ex protagonisti del Trono Over che si sono conosciuti ed innamorati proprio nella trasmissione di Maria De Filippi. Ed è nello studio di Canale 5 che, l’anno scorso, il cavaliere aveva chiesto la mano della bella Caterina, che non aveva esitato ad accettare di sposarlo. A causa dello scoppio della pandemia di Coronavirus, però, le nozze sono state rimandare, ma al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Caterina e Biagio rivelano di essere pronti a convolare a nozze il prossimo anno… e non solo! Scopriamo di più.

Biagio e Caterina formano una delle coppie più belle e unite tra quella nate a Uomini e Donne Over. I due si sono conosciuti nel seguitissimo programma di Canale 5 e, dopo una breve conoscenza telefonica, non si sono più lasciati. Un amore che procede a gonfie vele: i due convivono a Francavilla, in attesa del matrimonio. Un matrimonio che si sarebbe dovuto già celebrare quest’anno, se non fosse stata per l’emergenza Covid: “È assolutamente in programma. Volevamo farlo a settembre, ma con tutte le restrizioni non sarebbe stata la festa che desideravamo.“, spiega Caterina, che ammette di esserci rimasta male poiché già lo scorso anno avrebbe dovuto sposarsi, ma il divorzio di Biagio è arrivato solo a dicembre. Quest’anno la coppia ha dovuto nuovamente rimandare, ma non demorde: “Alla fine, però, l’importante è la salute e la serenità e i nostri progetti che stanno crescendo”.

La data precisa delle nozze non si sa, ma Biagio accenna che sarà a giugno dell’anno prossimo, o settembre. Ma Caterina svela anche un altro sogno che la coppia ha nel cuore: “Allargare la famiglia con un figlio tutto nostro…magari un maschietto, perché lui ha già due femmine! Lo desideriamo tanto tutti e due.”. Insomma, un amore che procede alla grande tra Biagio e Caterina, ai quali non possiamo che augurare tutto il meglio e che i loro progetti si realizzino al più presto!