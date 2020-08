Al bano Carrisi si è sempre mostrato con abiti eleganti e con il suo famoso e abitudinario cappello: il motivo vi sorprenderà

Vi siete mai chiesti perché Al Bano indossa sempre il cappello in ogni sua apparizione televisiva? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però: la confessione è inaspettata e, soprattutto, nessuno lo immagina. Il famoso cantante dopo la rottura con Romina Power, si è legato alla showgirl Loredana Lecciso. Nonostante le diverse pause che hanno interrotto il loro rapporto, sembra che adesso tra i due sia tornato il sereno. Oggi si parla addirittura di nozze, ma nessuna conferma è arrivata. Molti però hanno sperato in un ritorno di fiamma con la Power, desiderosi di vederli insieme come un tempo. Ma ormai non ci sono dubbi, Albano e Romina sono come fratello e sorella, e non è in programma nessun avvicinamento. La coppia artistica si è mostrata nel talent di Maria De Filippi, sempre con uno stile sobrio ma elegantissimo. Albano in ogni occasione si è mostrato con il suo abitudinario cappello, ma sapete perché è solito indossarlo? Il motivo vi sorprenderà.

Al bano Carrisi, perché indossa il cappello in ogni occasione: il motivo è commovente

Da tempo siamo abituati a vedere Albano sempre con uno stile semplice ed elegante, ma con un particolare che a pochi sfugge, il cappello in ogni occasione. Certo è che l’artista è un uomo che ha sempre qualcosa da dire e da fare, poco lontano dai gossip che trovano ogni volta qualcosa da commentare, questa volta è toccato al suo vestiario.

Il cantante ha svelato i motivi della assidua presenza del cappello. Le ragioni, secondo quanto dichiarato dall’artista pugliese a Settimana Ventura, sarebbero due: la prima legata ad un fattore estetico, ossia la perdita continua di capelli, e la seconda motivazione è legata alla sua famiglia. Infatti, il cappello rappresenta un “marchio di fabbrica della famiglia Carrisi“, per omaggiare il suo amato papà. Sono questi i motivi svelati dal cantante e che hanno colpito subito teneramente i suoi fan.

