Conoscete Angie Cepeda? E’ la bellissima attrice di Il Paradiso all’Improvviso: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla colombiana.

In Italia il suo volto è particolarmente noto per aver recitato in ‘Il paradiso all’improvviso‘ di Leonardo Pieraccioni. Il film racconta di Lorenzo ed Amarante che per fare una scommessa finiscono per innamorarsi: è proprio Angie Cepeda che interpreta la donna che farà perdere la testa a Lorenzo, protagonista del film. Star delle telenovelas colombiane, è una donna di statuaria bellezza. Volete conoscere qualcosa in più sulla splendida Angie? Ecco dov’è nata e come è nata la sua carriera.

Angie Cepeda: età, carriera e perchè Pieraccioni ha scelto proprio lei

Angie Cepeda è nata in Colombia, a Cartagena de Indias, il 2 agosto del 1974 ed è la sorella dell’attrice Lorna Paz. È cresciuta a Barranquilla e quando ha scoperto la sua passione per la recitazione si è trasferita a Bogotà. Iniziò a lavorare in una compagnia e subito interpretò dei ruoli in diverse soap opera e film in Colombia. Attirò l’attenzione dei produttori televisivi quando ottenne un ruolo in Las Juanas. Ha recitato poi in vari spettacoli. Il regista peruviano Francisco Lombardi la convinse a recitare in Pantaleon y las Visitadoras: Angie vestì i panni di una prostituta chiamata ‘La colombiana’. Sapete che la Cepeda ha vinto un importante riconoscimento? Nel 2004 ha vinto come migliore attrice in Sammy y yo al Festival del cinema di Vina del Mar. In Italia è diventata famosa grazie al film di Leonardo Pieraccioni, Il paradiso all’improvviso: ha interpretato il ruolo di Amaranta. Il regista ed attore ha scoperto Angie guardando il film ‘Pantaleon y las Visitadoras’ ed è rimasto incantato: l’ha voluta fortemente per la sua bravura e la sua bellezza.

Che si sa sulla vita privata dell’attrice colombiana? E’ stata a lungo fidanzata con il cantante argentino Diego Torres. Angie mantiene privata la sua vita sentimentale: dal suo canale Instagram non è possibile intuire se abbia un compagno o meno. Sul suo profilo social pubblica foto di sé, di amici e di scatti di lavoro: sono passati molti anni dal film italiano in cui l’abbiamo vista, non è cambiata di una virgola. E’ sempre una bellissima donna, elegante ed affascinante.