Ascolti Tv domenica 9 agosto: 14,1% di share per Non dirlo al mio capo, tutti i dati della prima serata nel dettaglio.

14,1% di share per Non dirlo al mio capo, su Rai Uno, seguito da 2,1 milioni di spettatori. Su Canale 5, il film Bold Pilot è stato seguito da 1.861.000 spettatori, col 12,2 % di share, mentre su Rai 2 Hawaii – Five 0 ha interessato 1.160.000 spettatori (7,1%).